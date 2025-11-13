Anuncio inminente de Xavi Pascual por el Barça

Tras casi tres dias de profunda reflexión, Xavi Pascual se ha decantado por el corazón. Según ha podido saber 'SPORT', el técnico catalán firmará un contrato hasta 2028 con el Barça e iniciará su segunda etapa en el banquillo blaugrana. Finalmente, el de Gavà confía en el proyecto de un club que no le garantiza incorporaciones a corto plazo, pero sí la creación de un equipo a su medida a medio y largo.

La voluntad tanto del club como del entrenador por hacerse efectivo el acuerdo ha sido clave para que se haya llegado a un acuerdo. Ya está todo cerrado, por lo que Pascual será el que ocupe el cargo de entrenador. En la sección, se confió en que finalmente aceptaría el contrato. Aun así, la agonía se ha prolongado durante varios días, ya que el entrenador no lo tenía del todo claro.

Esta será la segunda etapa de Xavi Pascual como entrenador culé, después de haber pasado 12 años entre las categorías inferiores y el primer equipo. El técnico de Gavà cosechó grandes éxitos, siendo una persona muy querida en el Palau Blaugrana. Cuatro Ligas Endesa, tres Copas del Rey y la Euroliga de París corroboran su gran trabajo en Barcelona.

El catalán cree que puede sacarle a la plantilla un mayor rendimiento de lo que se ha visto en este inicio de curso. Como hemos ido comentando en SPORT estos días, Pascual considera que se debe mejorar la zona interior del equipo, con la incorporación de un pívot que refuerce esa posición, pero también que el equipo tiene más potencial del que ha mostrado últimamente.

Pascual ya está previsto que sea entrenador del Barça para la sesión de entrenamiento de esta tarde, aunque todo hace indicar que no dirigirá a su equipo hasta la próxima semana. El objetivo es el de conseguir un pleno que suba la moral tanto a los aficionados como al equipo, que inicia una andadura a las órdenes de Xavi Pascual. Como en los viejos tiempos.