Anuncio inminente: Aleksander Sekulic será el nuevo entrenador del Barça las próximas dos temporadas

La contratación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del Barça está cerrada y el anuncio del acuerdo es inminente. El entrenador esloveno es el elegido para reemplazar a Xavi Pascual al frente del equipo de baloncesto, y según pudo saber 'SPORT', firmará para las dos próximas temporadas.

Este diario anunció el pasado domingo que Sekulic ya se veía como entrenador azulgrana la siguiente campaña, y que así se lo reconocía a su entorno más cercano. La negociación, rápida y exitosa, había dejado buenas sensaciones en ambas partes, y tan solo quedaban los últimos flecos pendientes para sellar el acuerdo.

Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia / EFE

Y después de que todo haya quedado apalabrado, la operación tan solo está pendiente del anuncio oficial por parte del club. Descartada la opción Paolo Galbiati por las altas pretensiones del Baskonia (piden 1 millón de euros), Sekulic es la apuesta azulgrana.

Contrato por dos temporadas para Sekulic

Ahora bien, el Barça le firmará un contrato hasta 2028, pero se guardará una opción de corte tras la primera temporada para poder resolver el acuerdo en caso de que el paso del Esloveno por el Palau no sea satisfactorio.

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia / EFE

La figura de Sekulic genera consenso en la secretaría técnica azulgrana. Los informes recibidos sobre el entrenador y su estilo de juego convencen y van muy en relación con la propuesta que se tiene sobre el juego del equipo este siguiente curso. Se busca un ritmo alto, con mayor protagonismo en un ataque rápido y eléctrico, pero sin descuidar tampoco la parcela defensiva.

Una negociación con muchos nombres

La secretaría técnica azulgrana, ocupada en estos momentos por Mario Bruno Fernández y la inestimable ayuda de Xavi O'Callaghan, valoró un alto número de perfiles para sustituir a Pascual en el Palau. Nombres como los de Sergio Scariolo, Ergin Ataman o Velimir Perasovic estuvieron sobre la mesa, incluso llegó a haber algún contacto. Pero por el estilo que se pretende en la 26/27, Sekulic era la apuesta más deseada tras el 'no' de Baskonia por Galbiati.

Paolo Galbiati, entrenador de Baskonia / Dani Barbeito

A sus 48 años, Sekulic iniciará su primera aventura en el baloncesto español y prácticamente en la Euroliga. El esloveno dirigió a Dubai Basket en el último partido de fase regular de la competición europea. Ahora, tras una trayectoria que le ha llevado por el Nymburk, Lokomotiv Kuban o Zenit San Petersburgo, más allá de su cargo como seleccionador esloveno desde 2020, le llega la oportunidad del Barça.

Pendientes del pago de Dubai por Xavi Pascual

Por otra parte, en el club azulgrana también esperan en estos próximos días el pago de la cláusula de liberación por Pascual. El equipo de Emiratos abonará al Barça una cifra cercana al medio millón de euros, rompiendo el contrato que unía al técnico de Gavà con la sección hasta 2028. Pascual y Sekulic tomarán caminos inversos, y esta semana, la carpeta del nuevo entrenador del Barça quedará, por fin, resuelta.