Andrés Jiménez, una vida de éxito en el basket, vista desde su prisma del cómic

Andrés Jiménez (Carmona, 1962) es una de las grandes figuras de la historia del basket español y protagonista del ‘boom’ del deporte de la canasta en los 80 a raíz de la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles. Tras llegar al Barça, vivió la época dorada de la sección. Ahora tiene tiempo para su otra gran pasión, el cómic, donde publica su primera obra en clave de basket, por supuesto y con una visión totalmente personal e íntima.

Hoy llega a las librerías un trabajo con tus textos y tus dibujos, ¿cómo lo definirías?

Se trata de un libro cómic. Cuando me retiro había dejado de dibujar, pero ahora que iba teniendo más tiempo, me picaba el gusanillo. A través de dos amigos, Roberto Álvarez, que venía también de la época de cuando yo jugaba, y José Luis Córdoba, que había sido, digamos, el director de una editorial muy importante, Panini, me fueron un poco aconsejando.

Está dividido en tres bloques. ¿todo es producto tuyo?

Sí, sí, los dibujos, pero también los textos. Ahí esas tres partes, la primera es una biografía, ilustrada donde explico cosas que se saben y cosas que a mí me apetecía también que se conocieran. La segunda parte, es una historia de baloncesto muy loca. De hecho, se llama Mi loca historia del basket. Y ahí, pues bueno, habla un poco la historia de la humanidad, pero con una invención de que, realmente, pues esto viene todo del basket. Y, finalmente, pues me hacía mucha ilusión incorporar el diario que hice en su momento de la medalla de plata de Los Ángeles

Dibujabas en Los Ángeles y a Fernando Martín le clavaste el personaje...

Yo, a Fernando Martín lo llamaba Conan el Bárbaro, y él me llamaba Jimmix. Él me puso Jimmix pensando en Asterix y Obélix...

Yo, a Fernando Martín lo llamaba Conan el Bárbaro, y él me llamaba Jimmix. Él me puso Jimmix pensando en Asterix y Obelix...

¿Te lo puso él el mote que hizo fortuna?

Bueno, yo no sé si realmente al final me lo puso él. Como yo le llamaba Conan, él me tenía que buscar algún nombre que tuviera un poco de relación. Y salió. Pero viene, a mí siempre me gustó, y a él también, porque además él era Conan, eso está claro. Son caricaturas amables, yo nunca he tenido ninguna intención de ofender, pero, claro, yo siempre les decía, hombre, a ver, guapo, guapo, no te puedo sacar.

Jiménez, mostrando al director de SPORT, Joan Vehils, su obra que llega este día 9 a las librerías y con la vista puesta en Sant Jordi / Valentí Enrich / SPO

Un buen rato de diversión

Va a ser un rato de diversión, vamos, para el que lo lea...

Seguro, seguro, de diversión, y además, vas a aprender cosas. Siempre tiene que haber algo detrás que te transmita algo más, y aquí, seguro, tanto en la biografía como en la segunda parte vas a descubrir interioridades también. Sí, hombre, sí, son divertidas, sí, sí, todas las chorradas que nos pasaban, entonces, claro, eso se va a dar cuenta, que por eso al final también se pone, de realmente, los ochenta, eso eran los ochenta, eran los ochenta, de verdad.

¿Cuando descubres tu pasión por el dibujo?

Y mi abuelo tenía un kiosco que vendía de todo, chucherías y vendía tebeos. Entonces, cuando iban mis padres a visitarlo, yo me sentaba en una silla y me lo chupaba todo. Si estaban allí dos horas de visita, yo allí leyendo, Pulgacito, Tebeo, Mortadelo y Filemón... empezaba a hacer mis pinitos con dibujos.

Y llegas a Badalona…

Yo venía de estudiar electrónica y electricidad. Entonces, la escuela industrial de Badalona, en aquel tiempo, era horrible, no funcionaba nada. Y entonces, me enteré que, por artes aplicadas, estaba el Instituto Pau Gargallo Hice diseño gráfico y publicidad. Ahí me hacían trabajos y me lo colgaban y eso me subía mucho la moral. Y luego, en la Penya, como veían que hacía sus cosas chulas, pues hice carteles para torneos de básquet para el Ayuntamiento de Badalona.

¿Y en el Barça?

Ahí ya no lo pude compatibilizar. Ya son otras exigencias. Con Emilio Pérez de Rozas, me propuso hacer una tira cada lunes. Ellos tenían suplemento de los lunes de deporte y estuve casi dos años. Y cada lunes publicaba de cualquier deporte. Luego colaboré escribiendo.

El cómic le apasiona a Jiménez, que firma su primera obra tanto en textos y dibujos y que hará las delicias de los aficionados / Valentí Enrich / SPO

¿Luego volviste a dibujar?

Si, pero pasó mucho tiempo. Cuando recuperé mi pasión utilizaba mucho la goma y eso no funciona. Cuando me quise poner de nuevo, me ayudaron dibujantes y me dieron consejillos hasta que volví a coger la dinámica.

Operación altura

¿Cómo empezaste en el basket?

Yo, en Carmona, cuando yo tengo 12 años y medio, pues hay unos veteranos que son los primeros que empiezan a jugar al básquet allí. Y yo, y mis amigos nos apuntamos para jugar en campos de tierra y pintando las rayas como el fútbol. Entonces la Federación lanzó una Operación Altura buscando jugadores. Y yo tenía 13 años, que era la mínima que pedían, y 1,97, el máximo que pedían y me cogen aunque estoy dos años allí, olvidado.

Y apareces en Badalona sin saber jugar…

A mí me fichó el Cotonificio. Sabían que había un tío allí largo..y luego hay un par, de giros durillos, en lo que explico en el libro, que es esa parte para que se vea que no es todo tan bonito.

¿Tu progreso fue meteórico, ¿no?

Meteórico. Yo entrenaba tres veces al día y cuando volví a Carmona ya no había ningún jugador de la provincia que se pareciera. Allí ya voy a la selección juvenil, ya conozco a Fernando Martín, que también empezó tarde, porque Fernando Martín también empieza tarde, Fernando Martín estaba haciendo natación. Los dos coincidimos en la misma concentración de la selección juvenil en Pamplona,.

En el Barça, cuando nosotros entrenamos en la época buena, jugábamos duro, porque tú sabías que luego ibas a jugar con equipos, por ejemplo, italianos, que te iban a durar duro.En aquél momento, se tenía super asumido que si tú querías ganar y llegar a las finales y ganarlas, los entrenamientos tenían que ser duros

¿Y os hicisteis muy amigos?

Sí, sí, sí, nos caíamos muy bien pero nos dábamos caña en los entrenamientos, y en la selección. Una caña noble. En el Barça cuando nosotros entrenamos en la época buena, nosotros jugábamos duro, porque tú sabías que luego ibas a jugar con equipos, por ejemplo, italianos, que te iban a durar duro. Si tú, en aquel momento, se tenía super asumido que si tú querías ganar y llegar a las finales y ganarlas, los entrenamientos tenían que ser duros. No había habido nunca ningún problema En la pista, lo que hiciera falta, pero fuera en la pista, pues te respetabas y tenías una buena relación, y sin ningún problema.

El ex azulgrana se siente feliz en esta etapa de su vida dónde puede disfrutar del dibujo y seguir también al equipo azulgrana / Valentí Enrich / SPO

Tensión ante el Madrid

¿Cuál ha sido el partido más tenso ante el Madrid?

La Liga de Petrovic, esa fue durísima. Cuando fichan a Petrovic, nosotros ya llevábamos, creo que una o dos ligas ganadas. Nosotros íbamos en carrerilla porque íbamos a ganar cuatro ligas seguidas. Entonces fichan a Petrovic, y esa temporada, además, ellos empiezan ganándonos. Entonces, claro, ya todo estaba muy montado, y nosotros nos empezamos a poner las pilas, porque nosotros, es verdad que, en toda esa buena trayectoria, al principio de temporada no estábamos bien, nosotros íbamos poniéndonos bien hacia el final de temporada. Drazen, en aquella época, era muy follonero. Con el mismo Madrid era un provocador nato antes de fichar. Era muy follonero.

Creo que si el Barça hubiera fichado a Petrovic, no nos hubiese funcionado para nada. Bueno, luego en el Madrid también tuvo sus conflictos.Nosotros teníamos todos los puestos bien posicionados

Y el Palau fue la explosión…

Ahí había una tensión extra, y, claro, cuando ganamos aquí en el Palau... Aquello fue muy grande.

¿Lo hubieras fichado para el Barça?

Yo creo que no nos hubiese funcionado. En el equipo aquel que teníamos, para nada. Bueno, el Madrid también tuvo sus conflictos. Yo en el equipo aquel que teníamos, nosotros teníamos todos los puestos bien posicionados. Para cambiar el modo de jugar, y que jugara menos Nacho, ¿para qué? Nosotros jugábamos bien así. Pero en aquel momento, en aquel momento no, ya ves lo que le pasó a ellos.Drazen fue un jugadorazo en los New York Nets. El recibe sus palos. Se empieza a poner fuerte, él ya sabe que esto no va de hacer tonterías, esto va de ser un buen jugador, y ahí es un buen jugador.

¿Y la NBA llamó a tu puerta?

Fernando fue el exponente primero. En aquel momento era complicado porque no nos conocían del basket europeo. Yo con 28 años, que ya es un poco tarde Mike Fratello, de Atlanta Hawks, me quería probar para unos campus de verano. Entonces, yo me quiero ver con ellos, porque cuando jugaba contra ellos, es un tipo de juego que a mí me iba muy bien, el juego de transición, de rebote de ataque. Eso les gustaba. Además coincidía que en ese año yo acababa con el Barça. El Barcelona, en principio, estaba dispuesto a esperar, pero ese año, los jugadores de la NBA hacen una huelga y suspenden los campos de verano.

¿Que mala suerte, no?

Claro, entonces me dicen que te tienes que esperar un mes. El Barça, lógicamente, me presiona y les dije que no podia esperar. Al final era una prueba que a mí me apetecía hacer, pero no pudo ser. Al año siguiente ficharon a Volkov.

JIménez reflexionó en SPORT sobre su carrera, de la que se siente muy orgulloso, principalmente como azulgrana / Valentí Enrich / SPO

Orgulloso de su etapa de blaugrana

¿Cual sería tu mejor momento deportivo?

Yo estoy muy orgulloso de mi etapa en el Barça. Cojo una época muy buena y muy orgulloso de haber contribuido a tantos títulos. Es verdad que no ganamos la Copa de Europa, que era mi gran ilusión. Personalmente, yo creo que eso se ha utilizado contra nosotros, contra el Barça. Siempre es mejor estar en las finales que no estar.

Yo estoy muy orgulloso de mi etapa en el Barça. Cojo una época muy buena y muy orgulloso de haber contribuido a tantos títulos. Es verdad que no ganamos la Copa de Europa, que era mi gran ilusión. Personalmente, yo creo que eso se ha utilizado contra nosotros, contra el Barça. Siempre es mejor estar en las finales que no estar

Se llegó a tantas sin poder ganarla…

Eso es verdad. Pero que se acabe considerando como una cosa negativa yo no lo veo así. Yo he estado en seis Final Four y en cuatro finales. Desde luego, en mi carrera no lo considero nada negativo y una además me la han robado, certificado por los árbitros. Y en ese momento, el Barça de basket era lo máximo, más que le Jugoplastika. Nosotros éramos el rival a batir, pero no lo pudimos culminar. Ellos llegaban a la final en su mejor momento, y nosotros con lesiones. Salvo Zaragoza, no jugamos ninguna de las finales con todo el equipo sano. No son excusas, pero orgulloso de poner al Barça en lo más alto en ese momento.

Jiménez siente orgullo de su paso por el Barça aunque no lograse la ansiada Copa de Europa / SPORT

¿Qué entrenador ha marcado más tu carrera?

Con Antonio Díaz Miguel, en la selección, al principio le costó llevarme porque yo tuve que retirar a Rullán. Una vez allí apostó por mi. Con Aíto también. Hay una etapa que le va muy bien al Barça cuando juego de ‘tres’ aunque personalmente me iba mal después de ser elegido dos años el mejor ‘cuatro’ de Europa. Aíto decide ponerme ahí, y estratégicamente si obligaba al Madrid a fichar un americano para frenarme. Hice otras cosas no tan visibles, pero lo asumí para el equipo. No cualquier jugador hubiera estado dispuesto a hacer ese cambio. El equipo se adaptó. Yo no hubiera jugado de ‘tres’ pero si funcionó…

¿La experiencia con los norteamericanos también han sido muchas, no?

Todo el mundo recuerda a Audie Norris, que ha hecho gran historia en el cub y está con nosotros, pero hay otros nombres. Sasha Djordjevic también era un gran jugador...otros como David Wood, que sin ser crack, el tío lo daba todo y nos funcionó muy bien.

Una medalla histórica

¿La medalla en Los Ángeles también os cogió a vosotros por sorpresa?

Yo llegó a la selección en el 82 y ya ganamos a Estados Unidos, por primera vez. El equipo ya daba muestras de su poder con Fernando Martín, con un bloque más veterano con algunos jóvenes como Epi, Nacho, Llorente. Estaba muy compensado.Al año siguiente en Nantes, logramos la medalla de plata. Ya fuimos a la Olimpiada, pensando en estar entre los mejores. Al final, el éxito en los campeonatos los marcan los cruces. Ganamos a la poderosa Yugoslavia y en la final, ganar a los norteamericanos en su casa era imposible.

¿Y en la final, te mediste a un tal Michael Jordan, no?

La verdad, no conocíamos demasiado bien a todos esos jugadores como sucede ahora. Habíamos visto algún video de mala calidad. De hecho, nosotros los vemos porque vamos a Carolina del Norte ya que Díaz Miguel conocía a Dean Smith y fuimos a ver un partido de la selección de la NBA contra el equipo olímpico. Los ‘chavalitos’, que iban como motos, les cascaron de 20. Ese sí que los vimos.

La selección española que ganó la plata en Los Ängeles, con un jovencito Andrés Jiménez / CSD

Supongo que os entró un poco de miedo…

Nos enteramos de que Bobby Knight, el entrenador de Estados Unidos, nos había prohibido poder disputar un partido amistoso. Estaba bien pensado. No quería que nosotros nos acostumbrásemos a su estilo de juego. Yo creo, que fue la sorpresa por su modo de defender, el tipo de juego. Si hubiéramos jugado un par de amistosos, todo habría sido diferente. No te digo que los hubiésemos ganado, pero creo que hubiésemos estado más cerca.

Desafortunadamente, con el Barça no estamos en nuestros mejores momentos. Yo tengo confianza en Xavi Pascual, que estoy convencido que es la pieza clave para el renacer de este Barça

¿Ahí fue cuando el baloncesto empezó a pisar fuerte, no?

Sin duda. Hasta ese momento, el basket era como un deporte amateur. La cantidad de chavales y chavalas que se empiezan a practicarlo es tremendo, y los medios ya ven que esto vende. Se empiezan a crear estructuras sólidas, como la ACB, la Asociación de Jugadores...Ese cambio, unido a un periodo de la transición muy bueno.

¿Cómo ves a este Barça actualmente?

Desafortunadamente no estamos en nuestros mejores momentos. Yo tengo confianza en Xavi Pascual, que estoy convencido que es la pieza clave para el renacer de este Barça.

¿Y que la NBA aterrice en Europa, que te parece?

Ya veremos lo que sucede. Yo ya tengo preparado un dibujito para eso (ríe). Veremos como lo encajan todas las partes. Yo ya tengo la viñeta en la cabeza...