El Barça se despidió este jueves del título en la Liga Endesa después de caer en el cuarto partido de la final ante un Valencia Basket que respondió a la derrota inicial en el Roig Arena con tres victorias consecutivas sin paliativos, las dos últimas en el Palau para conquistar el título por segunda vez.

Por tanto, Xavi Pascual se despedirá sin títulos. El técnico de Gavà sustituyó a Joan Peñarroya en noviembre y consiguió relanzar al equipo, pero cayó en las semifinales de la Copa del Rey contra el Baskonia (67-70) y frente a un AS Monaco casi sin jugadores en la final del play-in de la Euroliga (79-70).

El caso es que el técnico catalán dirigirá la próxima temporada al Dubai y el futuro de Juan Carlos Navarro como director deportivo tampoco parece asegurado, ya que el club sigue empeñado en fichar a Xevi Pujol si logra marcharse del Baskonia o hay un acuerdo económico.

Simion Antonov levanta el título de la Liga VTB / VTB LEAGUE

En principio, el nuevo técnico no tendrá a su disposición la próxima temporada a Tomas Satoransky, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Youssoupha Fall ni Willy Hernangómez, mientras que habrá que decidir si se cede a Juani Marcos al UCAM Murcia (no parece posible que se quede junto a Juan Núñez en el equipo).

De forma paralela, parecen confirmados desde hace semanas el fichaje de los interiores Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano) y Oliver Nkamouah (Varese). Por contra, el fichaje del veterano Mike James, del Mónaco, se ha roto (por suerte para el vestuario).

Llegados a este punto, el Barça necesita un entrenador que sepa trabajar con el equipo que se encontrará y en cuya confección no habrá tenido intervención alguna. Una opción extraordinaria sería el griego Andreas Pistiolis, quien acaba de conquistar su tercera Liga VTB seguida con el CSKA Moscú.

Pistiolis recibe el premio al mejor entrenador del año en la Liga VTB / VTB LEAGUE

El técnico heleno fue elegido en abril de 2024 tras la destitución de Rajkovic en su regreso al club en el que estuvo ocho años como ayudante de Itoudis (2014 a 2022). Sin tiempo, mejoró el juego y los capitalinos derrotaron al Zenit de Xavi Pascual en semifinales por 4-2 y al UNICS de Velimir Perasovic por 4-1 (55-66 en el último partido). Sin embargo, el juego no le convencía.

Desde la siguiente campaña, apostó por un baloncesto ofensivo que ha maravillado sobre todo en las primeras partes en un equipo no es el que era. Su estrella es el escolta estadounidense Melo Trimble (ex del 'Fuenla'). Los otros extranjeros son el galo Jean Charles Livio (ex del Bayern), el base estadounidense Casper Ware y su compatriota exterior Antonius Cleveland.

El resto son el serbio Luka Mitrovic (ex del Baskonia), el bielorruso Anton Astapkovich y una pléyade de rusos, entre ellos el ruso Ivan Ukhov, el emergente Samson Ruzhentsev y sus compatriotas Vladimir Karpenko, Aleksandr Chadov y Alexander Gankevich, así como los veteranos Simion Antonov (36 años) y Nikita Kurbanov (39). El griego los ha hecho jugar como los ángeles.

Pistiolis, con Antonov y 'Melo' Trimble en un entrenamiento / PBC CSKA MOSCÚ

En la pasada temporada, los 'armeitsi' derrotaron en la final por 4-2 al Zenit que dirigía el 'entrenador del año' Xavi Pascual (llegó con muchos problemas de lesiones) y en el curso actual arrasaron al UNICS del serbio Velimir Perasovic (extécnico de Baskonia y Valencia) por 4-0 con 95,3 puntos anotados de media.

El histórico presidente Andrei Vatutin anunció la renovación de Pistiolis hasta 2029 y recalcó que estaría "más que preparado para dirigir con garantías a cualquier equipo de la Euroliga". Fuera de Europa por el politiqueo de las instituciones deportivas, bien haría el Barça en contactar con él, pero no lo hará.