Un Andorra en peligro mide la reacción del Barça tras confirmarse el adiós de Xavi Pascual

Acostumbrados a semanas de dobles y triples jornadas, los 12 días que han pasado sin que el Barça dispute un partido se ha hecho eternos, pero por fin, la espera ha terminado. Este viernes, a partir de las 20:30h (CEST), el conjunto azulgrana regresa a la acción en la visita al Morabanc Andorra en la última jornada de la Liga Endesa. Penúltima para el conjunto azulgrana, ya que el domingo (19h CEST) recuperará el partido que tiene pendiente ante el Valencia Basket debido al aplazamiento por la presencia del conjunto taronja en la pasada Final Four de la Euroliga.

La atención mediática ha dejado en segundo plano el terreno deportivo del partido, en una semana en la que el club y Xavi Pascual han anunciado ya, de manera oficial, que las dos partes separarán sus caminos cuando concluya la presente temporada. El ruido alrededor del futuro del técnico de Gavà ya era demasiado alto, y pese a que la voluntad de Pascual era anunciar su decisión a final de campaña, la lógica ha imperado, y ahora lo realmente importante es que el equipo centre todos sus esfuerzos en tratar de levantar la Liga Endesa dentro de un mes.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Valentí Enrich

Centrados en el play-off de la Liga Endesa

"El equipo respira muchísimas ganas de acabar bien la temporada. Somos muchos los que no continuaremos, pero queremos hacer el último baile y ganar este play-off”, comentó Pascual en su comparecencia ante los medios. Y eso pasa por intentar ganar en Andorra y conseguir la 24ª victoria liguera de la temporada.

El Barça depende de si mismo para finalizar en tercera posición, algo que le haría tener el factor pista en los cuartos de final, evitar al Real Madrid hasta una hipotética final, y tener como posible rival en semifinales al UCAM Murcia, evitando a un Valencia Basket y a un Baskonia que irían por el otro lado del cuarto. Son muchas las cuentas, pero un camino, a priori, algo favorable para pensar que la ACB no es ninguna utopía y que el Barça, que acumula en los últimos nueve partidos ligueros ocho triunfos (cinco de manera consecutiva), puede levantar el título.

Kevin Punter, en el Granada-Barça de Liga Endesa / ACB Photo - Álex Cámara

Pascual recupera la totalidad de la plantilla

Antes de viajar a Andorra, la enfermería le dio una buena noticia a Pascual, ya que Tomas Satoransky, Jan Vesely, Nico Laprovittola y Will Clyburn ya se ejercitaron con normalidad. Alguno de ellos podría volver a reaparecer en el Principado, pero lo cierto es que el Barça apunta a contar con la totalidad de la plantilla en este tramo final de la temporada. Algo que favorece a la situación de un 'roster' que quiere regresar a las pistas cuanto antes, y que ya conocía desde hace días la decisión de Pascual de no seguir al frente del equipo el próximo curso.

El Barça está urgido de victorias para seguir aspirando a terminar lo más arriba posible en la clasificación de la ACB, pero delante, tendrá a un Morabanc Andorra cuya situación es crítica, aunque los motivos son totalmente opuestos. El conjunto del Principado llega a la última jornada de la Liga Endesa con la permanencia en juego, y Zan Tabak y sus jugadores necesitan lograr la victoria para evitar el descenso a Primera FEB.

Las cuentas del Andorra para no descender a Primera FEB

Andorra se juega junto a Casademont Zaragoza y Dreamland Gran Canaria la salvación, y el rival del Barça tiene, antes de que arranque la jornada, las mejores posibilidades: ganando se salvan, mientras que si pierden, tan solo perderían la categoría si zaragozanos y canarios vencen, respectivamente, a Breogán y Valencia Basket, ambos a domicilio. Como el Andorra-Barça, los otros partidos con el descenso en juego se juegan en horario unificado.

El Morabanc Andorra se juega la permanencia en la Liga Endesa / ACB Photo - Victor Carretero

El Barça ha gozado estos días de un descanso que le ha sentado bien a las piernas de los jugadores, y también a las pilas de un equipo cuya energía es más que positiva para el tramo de temporada que muestra el calendario. La sucesión de partidos que se viene por delante volverá a ser frenética, pero por fin, el balón volverá a ser protagonista en la actualidad de la sección.