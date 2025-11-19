Anadolu Efes - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 12 de la Euroliga

Anadolu Efes y Barça se enfrentan este jueves 20 de noviembre en la jornada 12 de la Euroliga. Tras el doble triunfo cosechado en la competición europea la semana pasada por el conjunto azulgrana, el cuadro catalán busca en Estambul una victoria que le permita mantenerse en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Anadolu Efes y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Ansiado reestreno de Pascual

El gran aliciente del Barça en su visita al Anadolu Efes es el regreso de Xavi Pascual al banquillo azulgrana. Oficializada su vuelta la semana pasada, será en Turquía, donde el entrenador de Gavà vuelva a dirigir al equipo nueve años después de su salida.

Xavi Pascual, entrenador del Barça

Un Pascual que se mostró muy ambicioso en su primera intervención ante los medios de comunicación al afirmar que ha vuelto al Barça para "ganar" y que no pueden existir "temporadas de transición" en un conjunto de la entidad del azulgrana.

El Barça arranca la duodécima jornada de la Euroliga en sexta posición, puesto que da acceso directo al playoff previo a la Final Four. Lo hace con el segundo mejor balance de victorias y derrotas de la competición (7-4), y a un único triunfo de diferencia de los líderes, Hapoel Tel Aviv y Estrella Roja.

Los líderes anotadores del Barça en Euroliga

En clave azulgrana, hay cuatro jugadores por encima de los 10 puntos de media por partido en lo que va de Euroliga: Nico Laprovittola (10), Kevin Punter (12,4), Tornike Shengelia (13,2) y Will Clyburn (14,1).

Delante, el Barça tendrá a un Efes que llega a la cita mermado por las bajas. Su entrenador, Igor Kokoskov, tiene hasta seis bajas confirmadas para medirse al equipo catalán: Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, PJ Dozier, Erkan Yilmaz, Vincent Poirier y Georgios Papagiannis.

Efes llega con muchas bajas

Pese a ello, el Barça deberá de controlar y tratar de desactivar a perfiles como el de Ercan Osmani (12,5), Isaia Cordinier (11,2) o Jordan Loyd (10,6), algunas de las referencias en ataque de los turcos. Llegan al partido en la 16ª posición con cuatro victorias y siete derrotas.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE ANADOLU EFES

El partido entre el Anadolu Efes y el Barça de la 12ª jornada de la Euroliga se disputa en el Turkcell Basketball Development Center este jueves 20 de noviembre a partir de las 18:30h (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Anadolu Efes y Barça correspondiente a la 12ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus en el canal Movistar Deportes (dial 63).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.