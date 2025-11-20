En Directo
EUROLIGA
Anadolu Efes - Barça, en directo: la Euroliga, en vivo
El conjunto azulgrana se mide al equipo turco en el reestreno de Xavi Pascual
Anadolu Efes y Barça se enfentan en la duodécima jornada de la Euroliga.
Vamos a ver si esto tiene continuidad en la segunda parte. Nos tomamos todos un café y volvemos de inmediato. Si les gusta, claro. Aquí no se obliga a nadie.
DESCANSO: 35-46
Anota Cordinier para cerrar el segundo cuarto. Muy bien el Barça, intenso atrás y certero en ataque. "Creo que estamos bien. Hemos cometido algunos fallos y hay nuevos roles, pero la energía es buena", explica un sensacional Vesely.
MINUTO 20: 33-46
Triplazo de Punter para callar bocas, incluida la mía.
MINUTO 19: 33-43
Muy bien Cordinier, yendo hacia el aro con decisión.
MINUTO 18: 31-43
Satoransky penetra, se para, pivota, vuelan los defensores y anota a placer. Gran defensa de Vesely y 'pedrada' histórica de Cale.
MINUTO 18: 31-41
Defiende hasta la falta el Barça y Cordinier transforma los dos tiros libres.
MINUTO 18: 29-41
¡Cómo está Vesely hoy! Otro de sus 'tiritos'.
MINUTO 17: 29-39
Gran triple de Miles Cale. Con su defensa, puede ser muy útil si anota en ataque.
MINUTO 17: 29-36
Jordan Lloyd es un peligro público. Triple.
MINUTO 16: 26-36... Willy... ¡Shaquille!
Se sale el triple de Norris y emerge Willy para atrapsar el rebote en ataque, anotar y aprovechar el tiro libre adicional.
- El Barça recibe la primera oferta por Ter Stegen
- El 'relevo' a Pedri y Frenkie que apunta al Athletic
- La sorprendente petición del Barça a Lewandowski: ¡le dijeron que no marcara goles!
- Zubizarreta, sobre la salud mental: 'Hay dos horas de mi vida que no sé donde están
- Duro mazazo para el Barça con Landry Farré
- El partido que Joan Garcia no jugará
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- Marc Bernal se libera bajo la lupa de Hansi Flick