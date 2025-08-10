El amor azulgrana de Juani Marcos: "Al Barça no se le puede decir que no"

Sin hacer mucho ruido y de manera inesperada, Juani Marcos regresa a la disciplina del Barça tras haber llegado a la capital catalana por primera vez en 2019, ahora sí, para ser jugador del primer equipo a todos los efectos.

Su rendimiento estas dos últimas temporadas en la Liga Endesa de la mano del Bàsquet Girona ha servido para que Joan Peñarroya y la secretaría técnica se hayan decantado por su fichaje. El director de juego rosarino firmó hasta 2027, y compartirá la batuta de juego junto a Tomas Satoransky, Juan Núñez y su compatriota Nico Laprovittola, cuya figura debe ser fundamental en la adaptación de Marcos al baloncesto de mayor élite en Europa.

A través de una entrevista con la Agencia EFE, Marcos ha detallado como se produjo su llegada al Barça. Y en esas explicaciones, el nuevo base azulgrana no ha escondido ese punto de cierta sorpresa, por haberse dado la operación. No hay que olvidar que el pasado verano, todavía con sus derechos, el Barça renunció a ellos, y Marcos firmó a todos los efectos como jugador del Bàsquet Girona.

Juani Marcos, en un partido con la selección Argentina / FIBA

"Al Barça no le podía decir que no"

"Sí, un poco sorprende, porque es una situación que no se suele dar. Yo cumplí las expectativas en Girona, el Barça buscaba un tipo de base más que pueda aportar piernas frescas o una buena rotación, porque el año pasado terminaron la temporada con nueve jugadores. Se me abrió la oportunidad y yo, obviamente, al Barça no le podía decir que no, porque desde que llegué acá me trataron como si fuera mi casa; así que siempre voy a estar muy agradecido a ellos por eso", explicó.

Un Juani Marcos que va a llegar al Barça con 50 partidos ACB a sus espaldas en los que ha promediado 8,9 puntos y 3,9 asistencias por encuentro, y siempre contando con la confianza de sus entrenadores: deja Fontajau con prácticamente 22 minutos de media por encuentro. Tras ese crecimiento, Marcos tiene por delante una campaña exigente con el Barça, en la que vivirá la siempre exigente alternancia de la Liga Endesa y la Euroliga, en un club que siempre está obligado a luchar por todos los títulos.

Juani Marcos, ante Juan Núñez en el Girona - Barça de la primera vuelta / EFE

La exigencia de alternar ACB y Euroliga

"Para mí es un salto individual que me parece increíble, competir al máximo nivel me pone muy contento. Una pena que a lo mejor las ventanas (FIBA) no las pueda jugar con la selección, pero al máximo con el Barça o con la selección por si me permiten", confesó.

Marcos, que habló con Peñarroya cuando se hizo oficial su llegada al Barça, explicó en la entrevista que se encuentra "tranquilo", ya que sabe que cuenta con la confianza del técnico egarense: "Daré todo lo que se pueda dar en los minutos que esté en pista, así que estoy muy contento por eso, porque sé que donde voy me quieren, así que estoy muy tranquilo".

Tras semanas de entrenamientos y partidos de preparación para el próximo Americup, todo apunta a que Juani Marcos será elegido por Pablo Prigioni para representar a Argentina en un torneo que se disputa en Nicaragua del 22 al 31 de agosto. El joven base llegará a Barcelona con la pretemporada azulgrana en marcha, pero ya estará a disposición de Peñarroya desde las primeras semanas para empezar a preparar el curso en la mejor condición posible.