¿Quién es Amine Noua? Virtudes, dudas y posible encaje en el Barça

Hasta el momento, el Barça ha anunciado cuatro fichajes para la próxima temporada. Tras las salidas a final de curso de Justin Anderson y Jabari Parker, la retirada de Álex Abrines, y otras despedidas, como las de Chimezie Metu o James Nnaji, el equipo azulgrana ha tenido que acudir al mercado para reforzar un roster que a finales del curso pasado quedó excesivamente reducido por las lesiones y por la decisión del club de no acometer más llegadas con la campaña en marcha.

Myles Cale, Juani Marcos, Tornike Shengelia y Willy Clyburn son los cuatro fichajes oficializados por el Barça. Queda anunciar el regreso de Youssoupha Fall, adelantado por Chema de Lucas, del que el club se despidió a finales de junio, pero que finalmente acabará regresando a la entidad azulgrana. Una decisión realmente sorprendente que refleja las dificultades encontradas por la secretaría técnica en el mercado para traer una pieza complementaria a Willy Hernangómez y a Jan Vesely, y que también habla de la situación tan delicada a nivel económica que vuelve a vivir un verano más la sección azulgrana, a pocos días de arrancar la temporada del centenario.

Fall, Vesely y Willy volverán a ser los pívots del Barça la próxima temporada / Javi Ferrándiz

Más allá de sus características como jugador, Fall apareció en el escaparate azulgrana como una oportunidad de mercado en cuanto a una ficha que no conllevaba un excesivo gasto para el ecosistema económico de la plantilla. Una situación que apunta a ser algo parecida de cara a la 25/26, si bien es cierto que la sección ha aligerado nóminas con las salidas de Abrines y Parker. Fall apunta a ser la penúltima llegada al equipo de Joan Peñarroya. Con él serían 13 jugadores del primer equipo, una cifra corta para una temporada en la que ya es seguro que se disputarán cuatro partidos más de fase regular de la Euroliga, y con la incertidumbre de sí en Liga Endesa hay finalmente 19 equipos tras el estira y afloja entre ACB y Baloncesto Sevilla que se resolverá en los tribunales.

Faltan piezas para cerrar la plantilla

La idea es elevar el roster hasta los 14 jugadores, más la ayuda que puedan ir ofreciendo diferentes perfiles de la cantera. Pero esa última pieza que falta podría ser Amine Noua, al que el portal 'Encestando' ha situado en la órbita del Barça. La misma información apunta a que el francés cuenta con una oferta azulgrana, en una operación que tampoco supondría un importante desembolso para el equipo catalán.

Amine Noua y Kevin Punter podrían compartir vestuario la próxima campaña / ACB Photo - Fermín Rodríguez

A sus 28 años, Noua viene de completar una de sus mejores temporadas para un jugador que atesora 95 partidos Euroliga entre Asvel y Fenerbahçe, y que aterrizó por primera vez en la Liga Endesa de la mano de Morabanc Andorra en la campaña 21/22. De nuevo en nuestro baloncesto este último curso, Noua ha sido el gran líder de Covirán Granada, con el que ha promediado 16,1 puntos y 6,5 rebotes por partido. Tan solo Jerrick Harding (20), Derrick Alston Jr. (16,9) y Dylan Ennis (16,6) han tenido mejores registros anotadores que el galo.

Así juega Amine Noua

Noua es un ala-pívot no muy alto, de dos metros y dos centímetros, cuyo físico le permite desenvolverse con agilidad en la pista. Construye y genera de espaldas a canasta, y es un finalizador potente en aro. Su tiro exterior no es su mejor virtud, y esta última campaña ha promediado en ACB un 26,8% de acierto más allá del 6,75. Carga bien el rebote, es un buen taponador, pero esas dimensiones también pueden jugar en su contra para tratar de detener a rivales de mayor envergadura.

Noua podría ocupar uno de los huecos que deja Jabari Parker en la posición de '4' del Barça / ACB Photo - Marc Graupera

El protagonismo en el '4' la próxima temporada debe ser para un Tornike Shengelia que apunta a convertirse en una de las grandes estrellas del equipo, y en un imprescindible para Peñarroya. La opción de Noua sería interesante debido a que se trata a un jugador que conoce a la perfección la Liga Endesa, que también cuenta con experiencia en la Euroliga, y que vive uno de los mejores momentos de su carrera a nivel deportivo. Teniendo en cuenta que Cale y Clyburn ocupan las dos fichas de extracomunitario, es un perfil que si se adapta bien a un rol con menor protagonismo del disfrutado en Granada, puede hacer trabajo.

Quedará por ver si Barça y Noua unen sus caminos. La pretemporada azulgrana arranca en pocas semanas, y para entonces, Peñarroya debería tener la plantilla cerrada para empezar a trabajar en un exigente curso como el que se presenta.