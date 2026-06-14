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BALONCESTO

Una de las alternativas a Xavi Pascual ya espera la llamada del Barça

El técnico azulgrana dejará el club a final de temporada y el trabajo es ahora asegurarse un buen sustituto, y alguno de los posibles candidatos ya suspira por el cargo y está dispuesto a esperar

Xavi Pascual, entrenador del Barça y que tendrá relevo a final de temporada

Xavi Pascual, entrenador del Barça y que tendrá relevo a final de temporada / ACB Photo - Eric Alonso

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça se halla inmerso en la lucha por la Liga Endesa después que el equipo azulgrana lograse el billete para la gran final tras imponerse a La Laguna Tenerife en el tercer encuentro de la serie y Xavi Pascual puede dejar el club a final de temporada con un importante título en las vitrinas blaugranas tras tres temporadas de penuria.

Un título que todavía queda lejos a la espera de que se resuelva la otra serie de semifinales entre el ASISA Joventut y el Valencia Basket, y mientras acaba el recorrido de Pascual como entrenador del Barça, en el club están a la espera de la incorporación de Xevi Pujol como director técnico para que tome una de las decisiones más importantes: encontrar un nuevo entrenador para el banquillo blaugrana.

Y es que entrenar al Barça ya no es la opción de Pascual, que parece dirigir sus miradas a Dubai Basketball, aunque para otros entrenadores en el mercado, coger las riendas del equipo azulgrana es todo un caramelo, y algunos de esos técnicos sin equipo, están dispuestos a esperar unas semanas más a la espera de la llamada del Barça.

Sfairopoulos, atento a la llamada

Uno de ellos, es el griego Giannis Sfairopoulos que ya tiene sobre la mesa una oferta para dirigir a otro de los equipos de la Euroliga, el Virtus Bolonia, y que se habría decantado por el técnico heleno en detrimento de Dimitrios Priftis, técnico del Reggio Emilia.

El técnico griego quiere entrenar al Barça y esperará a la llamada del cuadro azulgrana antes de acepar otra oferta que tiene sobre la mesa

El técnico griego quiere entrenar al Barça y esperará a la llamada del cuadro azulgrana antes de acepar otra oferta que tiene sobre la mesa / EUROLEAGUE

Sfairopoulos no esconde de su interés por dirigir al Barça y le ha hecho saber al cuadro italiano que no tomará una decisión sobre su fichaje hasta que pasen unas semanas. Su espera se debe a su interés que el cuadro azulgrana se decida a contratarlo sobre otras opciones en el mercado, y por ello no duda en esperarse al ser su primera opción.

Giannis Sfairopoulos, uno de los entrenadores europeos más cotizados y con mayor experiencia en la Euroliga, después de haber vivido distintas etapas en algunos banquillos de primer nivel como CSKA Moscú, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv y más recientemente en Estrella Roja de Belgrado.

Experiencia para el Barça

Un perfil de entrenador que se ajusta a lo que busca el Barça, aunque en el mercado hay otras opciones con Ergin Ataman, que todo apunta dejará el Panathinaikos en un fiasco de temporada, o incluso el ex técnico del DreamLand Gran Canaria, Jaka Lakovic, que ha vivido una etapa exitosa en la Isla hasta esta pasada campaña donde fue despedido y el equipo descendido.

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Habrá que esperar acontecimientos, aunque Sfairopoulos se plantea en Can Barça como una opción muy interesante y el técnico lo sabe, por lo que no esconde su interés de llegar al club blaugrana y devolver al equipo a la elite europea y volver a estar en la Final Four, un objetivo que no se ha logrado en los tres últimos años.

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