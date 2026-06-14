Una de las alternativas a Xavi Pascual ya espera la llamada del Barça

El Barça se halla inmerso en la lucha por la Liga Endesa después que el equipo azulgrana lograse el billete para la gran final tras imponerse a La Laguna Tenerife en el tercer encuentro de la serie y Xavi Pascual puede dejar el club a final de temporada con un importante título en las vitrinas blaugranas tras tres temporadas de penuria.

Un título que todavía queda lejos a la espera de que se resuelva la otra serie de semifinales entre el ASISA Joventut y el Valencia Basket, y mientras acaba el recorrido de Pascual como entrenador del Barça, en el club están a la espera de la incorporación de Xevi Pujol como director técnico para que tome una de las decisiones más importantes: encontrar un nuevo entrenador para el banquillo blaugrana.

Y es que entrenar al Barça ya no es la opción de Pascual, que parece dirigir sus miradas a Dubai Basketball, aunque para otros entrenadores en el mercado, coger las riendas del equipo azulgrana es todo un caramelo, y algunos de esos técnicos sin equipo, están dispuestos a esperar unas semanas más a la espera de la llamada del Barça.

Sfairopoulos, atento a la llamada

Uno de ellos, es el griego Giannis Sfairopoulos que ya tiene sobre la mesa una oferta para dirigir a otro de los equipos de la Euroliga, el Virtus Bolonia, y que se habría decantado por el técnico heleno en detrimento de Dimitrios Priftis, técnico del Reggio Emilia.

El técnico griego quiere entrenar al Barça y esperará a la llamada del cuadro azulgrana antes de acepar otra oferta que tiene sobre la mesa / EUROLEAGUE

Sfairopoulos no esconde de su interés por dirigir al Barça y le ha hecho saber al cuadro italiano que no tomará una decisión sobre su fichaje hasta que pasen unas semanas. Su espera se debe a su interés que el cuadro azulgrana se decida a contratarlo sobre otras opciones en el mercado, y por ello no duda en esperarse al ser su primera opción.

Giannis Sfairopoulos, uno de los entrenadores europeos más cotizados y con mayor experiencia en la Euroliga, después de haber vivido distintas etapas en algunos banquillos de primer nivel como CSKA Moscú, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv y más recientemente en Estrella Roja de Belgrado.

Experiencia para el Barça

Un perfil de entrenador que se ajusta a lo que busca el Barça, aunque en el mercado hay otras opciones con Ergin Ataman, que todo apunta dejará el Panathinaikos en un fiasco de temporada, o incluso el ex técnico del DreamLand Gran Canaria, Jaka Lakovic, que ha vivido una etapa exitosa en la Isla hasta esta pasada campaña donde fue despedido y el equipo descendido.

Habrá que esperar acontecimientos, aunque Sfairopoulos se plantea en Can Barça como una opción muy interesante y el técnico lo sabe, por lo que no esconde su interés de llegar al club blaugrana y devolver al equipo a la elite europea y volver a estar en la Final Four, un objetivo que no se ha logrado en los tres últimos años.