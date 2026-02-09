Álex Abrines: “Los últimos años en el Barça no fueron buenos y me influyó para dejarlo”

Álex Abrines (Palma de Mallorca, 1993) vive alejado de los focos después de una vida dedicada al baloncesto, pasando por Málaga, el Barça, la NBA y de nuevo el conjunto azulgrana, antes de cerrar su etapa profesional el pasado verano.

Su nueva vida, con solo 31 años, está enfocada en disfrutar de su familia y sus dos hijas, y con una nueva motivación deportiva, aunque lejos de la pelota del baloncesto. Es el golf que lo ha enamorado de nuevo tras abandonar el basket en una decisión meditada pero muy clara.

“Hago vida un poco de jubilado”, explica el mallorquín, en una entrevista concedida a El País. “Disfruto de lo que no podía disfrutar antes, tengo tiempo para mi, y me he aficionado al golf”, dice el ex capitán azulgrana.

Una mala etapa final en el Barça

El escolta reconoce que la última etapa en el Barça fue mala y aceleró su decisión de irse antes de cumplir su contrato de blaugrana. “Yo siempre he tenido ilusión por ganar títulos y competir, pero en los últimos años, como capitán del Barça, no fueron bien deportivamente hablando y eso influyó en mi decisión”, explicaba.

Abrines reconoce que su sueño de ganar con el Barça ya lo ha cumplido y se siente feliz por lo conseguido / FCB

Una decisión que sorprendió con una edad todavía para competir al máximo nivel, aunque el mallorquín sentía que ya estaba todo hecho como jugador profesional. “Fueron un par de meses de dudas, me rondaba la idea por la cabeza y sentía que era mi momento. Hice caso a mi cabeza y mi corazón y ningún arrepentimiento”, dice el escolta.

Lo que tiene claro, es que ha tomado la decisión acertada. “Por suerte, gané títulos con el Barça, y jugué en la NBA y en la Selección. Mi sueño estaba cumplido. No hacía falta forzar nada mas. Estaba preparado mentalmente para la retirada”, decía en la entrevista.

Tras su paso por la NBA, estuvo a punto de dejarlo tras recuperarse de sus problemas mentales, pero decidió volver al Barça / NBA

Vuelta a Barcelona y Mallorca, destino final

En su etapa de tres años en la NBA, y tras anunciar su deseo de cuidar de su salud mental, ya pensaba que lo iba a dejar entonces antes de decidir volver al Barça. “Yo había cerrado en ese momento las puertas a seguir jugando a baloncesto, pero gracias a mi familia y a mi gente se quedó un poco abierta. Volví y disfruté mucho”, recuerda.

Ahora se ha toma la vida con tranquilidad, sin el estrés de los viajes y la competición y además de disfrutar de su familia, le ha encontrado el ‘gusanillo’al golf. “Me gusta estar cuatro o cinco horas en la naturaleza, sin pensar nada”, dice Abrines, al que se le ilumina la cara.

“Cada día es diferente y cada pez que pegas a la bola es un reto nuevo. Yo era de los que decía era aburrido y me ha enganchado”, concluye. Igual de feliz con su nueva vida, donde el balón de basket ya es historia. “Se acabó, cumplí mi sueño y soy feliz”.