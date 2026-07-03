El alero francés Luwawu-Cabarrot se decanta por el Barça

El Barça quiere ‘pescar’ otra pieza del Kosner Baskonia, además de tratar de cerrar el fichaje del entrenador, Paolo Galbiati, y traerse también para Barcelona al nuevo director deportivo, Xevi Pujol.

A la espera de estas dos piezas tan importantes y sin técnico ante la falta de acuerdo con el entrenador italiano y el Baskonia, ahora el Barça ha logrado que el internacional francés Luwawu Cabarrot haya aceptado la propuesta blaugrana que ya tenía sobre la mesa desde hacía semanas y que finalmente se ha reactivado en los últimos días.

Todo apunta a que Cabarrot, que tenía ofertas sobre la mesa del Madrid y también del Partizan, habría dado el ‘si’ al Barça de cara a la próxima temporada, aunque el acuerdo final dependerá si acaba entrando en el tanteo con Baskonia obligado a hacerle una oferta en firme si quiere retenerlo.

Luwawu-Cabarrot, en la final de la Copa del Rey / EFE

¿Que pasará con Clyburn?

El francés llegará para reforzar la posición de alero para acompañar a Joel Parra, aunque no está claro qué sucederá entonces con Will Clyburn, que ocupa la misma posición y parece que en caso de cerrarse su incorporación al Barça, el estadounidense no tendría sitio en el equipo y sería ‘cortado’ en la opción que tiene en el contrato.

Luwawu-Cabarrot ha sido uno de los destacados en el Baskonia en esta pasada campaña. Uno de los grandes nombres de la final de Copa ante el Madrid fue el alero francés, que fue el máximo anotador de la final y un dolor de cabeza constante para los blancos.

Myles Cale, en una acción defensiva ante el francés Luwawu-Cabarrot / BASKONIA

El alero de 31 años y 1,98, ha demostrado su capacidad anotadora en la Liga Endesa, donde ha promediado 18,1 puntos y un acierto del 38% en triples, siendo además un buen reboteador (3,8).

Un fichaje de lujo para el Barça

En la Euroliga, ha tenido unos números muy parecidos con el cuadro vitoriano, promediando 18,2 puntos, 3,4 rebotes y 1,9 asistencias. Sin duda, un jugador de total garantía y que el Barça considera idóneo para reforzar la posición de alero.

Una operación que está mucho más cerca de cerrarse, aunque lo más importante es que el jugador ha aceptado las condiciones del Barça y ahora llega el momento de negociar con Baskonia, que ve como otra de sus piezas importantes dejará el equipo para reforzar a un rival directo en Liga Endesa y Euroliga.