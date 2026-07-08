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BALONCESTO

Aleksander Sekulic, el técnico que quiere el Barça

Deja Dubai Basketball tras fichar en abril pasado para lograr el título en la Liga ABA y se ha convertido en el principal candidato a ocupar el banquillo blaugrana

Sekulic se ha convertido en la gran alternativa a Paolo Galbiati

Sekulic se ha convertido en la gran alternativa a Paolo Galbiati / FIBA

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça ha puesto la mirada en el técnico esloveno Aleksander Sekulic como el hombre que quieren en el banquillo azulgrana la próxima temporada, según adelantaba RAC1. El seleccionador esloveno ha realizado una gran tarea en el banquillo de Dubai Basketball al que llego a mediados de abril para sustituir a Jurica Golemac.

El técnico de 48 años ha tenido un gran final de temporada con el conjunto de Dubai dónde precisamente llegará el entrenador del Barça, Xavi Pascual, por lo que en caso de confirmarse que es el hombre elegido, realizarán un intercambio de equipos.

Sekulic cuenta con experiencia en los banquillos de Europa. Del 2022 al 2024 dirigió al Lokomotiv Kuban para saltar al Zenit de San Petersburgo 2025-26 para coger las riendas del Dubai Basketball estos últimos meses.

La opción a Galbiati

Sekulic es la opción que maneja el Barça como clara alternativa a un Paolo Galbiati que sigue sin lograr liberarse de su contrato con el Kosner Baskonia.

El técnico esloveno ha estado compaginando su nueva responsabilidad con la dirección de la selección eslovena, con la que logró un histórico cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y prepara la clasificación para el Mundial de 2027.

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Atesora un amplio palmarés, con títulos como la liga checa (2022), la liga eslovena (2012) y la Supercopa de Eslovenia (2013). Veremos si finalmente se acaba confirmando el interés por el entrenador esloveno que se perfila como uno de los grandes candidatos al banquillo blaugrana.

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