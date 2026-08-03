Aleksander Sekulic se frota las manos con los jóvenes talentos de Eslovenia

Aleksander Sekulic está a pocos días de ponerse al frente de la aventura de clubes más exigente de su trayectoria, como será dirigir al Barça en el arranque de un nuevo proyecto. El entrenador esloveno toma las riendas del equipo azulgrana tras reemplazar a Xavi Pascual en el cargo, y por delante, tanto él como su staff técnico tendrán la misión de preparar al equipo de la mejor manera posible para intentar el asalto al primer título del curso: la Supercopa Endesa.

Sekulic se pondrá al frente de una plantilla renovada, en la que Juan Núñez, Kevin Punter, Darío Brizuela y Joel Parra son los únicos supervivientes respecto al pasado curso. La salida de Tornike Shengelia al Dubai tan solo está pendiente del anuncio oficial, y a todas las caras nuevas previstas para la 26/27 (Umoja Gibson, Justin Robinson, Agus Ubal, Tyrese Martin, Stanley Umude, Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Josh Nebo y Olek Balcerowski), todavía hay que añadir la del pívot titular, otro posible '4' que podría llegar al Palau, y la del joven Mohamed Dabone, que estará en dimámica del primer equipo.

Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia / EFE

Sekulic dirigirá a Eslovenia a finales de agosto

Sekulic, seleccionador esloveno, aprovecha los últimos días de vacaciones, en un verano en el que no hay torneo internacional absoluto, pero sin descuidar a una selección que tendrá que dirigir a finales de agosto en unas ventanas FIBA de clasificación para el próximo Mundial. Su Eslovenia se medirá a Francia el día 27 en París, y recibirá el 30 en Ljubljana a Hungría. Dos partidos importantes teniendo en cuenta que los eslovenos perdieron los últimos dos encuentros de la primera fase ante Estonia y Suecia.

Habrá tiempo para pensar en los compromisos ante los combinados galo y húngaro, pero lo cierto es que en estos últimos días, tanto Sekulic como el resto de baloncesto esloveno están de enhorabuena, después de haber cosechado dos grandes éxitos a nivel formativo.

Aleksander Sekulic apunta a ser el nuevo entrenador del Barça / EFE

Éxitos en el basket formativo

El 19 de julio, la selección sub-20 se proclamó campeona de Europa tras derrotar en la gran final por el título a Serbia por 19 puntos de diferencia (84-65). Un triunfo incontestable liderado por Mark Padjen, 'MVP' del torneo y autor de 14 tantos en la final ante los serbio.

Mark Padjen es uno de los grandes talentos del basket esloveno / FIBA

Y este pasado 2 de agosto, nueva alegría y éxito para el basket formativo esloveno, con la victoria en el Europeo sub-18 tras batir a Italia por otro contundente 88-71. El protagonismo tuvo un nombre claro: Stefan Joksimovic. El jugador de Baskonia ha maravillado en el torneo y se ha confirmado como uno de los talentos más prometedores del basket europeo. Se fue hasta los 24 puntos en la final, y fue el 'MVP' del campeonato. En las eliminatorias, promedió 27 tantos por duelo.

Un éxito curioso

Todo ello confirmando una tendencia que no deja de ser extraordinaria: Eslovenia supera a duras penas los dos millones de habitantes, pero eso no ha sido problema para 'producir' deportistas de la talla de Tadej Pogacar, Jan Oblak o la estrella Luka Doncic, consagrada ya como uno de los mejores jugadores europeos de basket de todos los tiempos.

Quedará por ver si Sekulic echa mano para las ventanas FIBA de estos jóvenes talentos que han brillado este verano con sus respectivas selecciones de formación. El futuro es prometedor para Eslovenia, y tanto Doncic como el nuevo entrenador del Barça se frotan las manos con la generación que les viene por delante.