La alegría de Xavi Pascual tras ganar al Real Madrid: "Soy entrenador por momentos como los de hoy"

Xavi Pascual, entrenador del Barça, destacó la buena organización ofensiva de su equipo, la cual les dio "mucho" en la victoria a domicilio en la decimocuarta jornada de la Liga Endesa ante el Real Madrid por 100-105. En su regreso al Movistar Arena, Pascual puso fin a una racha de 37 partidos del Real Madrid ganando en casa en la acb, además de romper un maleficio de nueve clásicos perdidos de manera consecutiva.

El técnico de Gavá destacó el gran trabajo ofensivo de los suyos, aunque señaló la faceta defensiva como un punto a mejorar para lo que resta de temporada: "Estamos contentos por la victoria. Es un partido muy bonito para los aficionados y para los amantes del baloncesto, un partido de 205 puntos. Espero que la gente haya podido disfrutar. En ataque hemos jugado muy bien y defensivamente, en la segunda parte, hemos estado más regulares. Debemos arreglarlo para el futuro. Ofensivamente no nos hemos desorganizado nunca y eso nos ha dado mucho".

"El equipo merecía un partido como este"

Pascual, que no ha perdido un sólo partido en la acb desde su vuelta al Barça en noviembre, se mostró "contento" por sus jugadores, que dieron la cara a pesar de las múltiples bajas: "El equipo está creciendo y trabajando muy bien. Estoy muy contento, merecían un partido como este. La situación era delicada con tantas bajas, más aún con las bajas a última hora, como las de Brizuela o Vesely".

Además de las aportaciones de Laprovittola o Punter, máximos anotadores del equipo con 19 puntos, Pascual también destacó el gran trabajo de Satoransky, un jugador con el que ya coincidió en su última etapa al frente del banquillo azulgrana. "Satoransky es mi chico, llevamos mucho tiempo juntos. Es un chico extraordinario, que trabaja muy duro para el equipo, es mi extensión en la pista. Tenemos una muy buena relación y está recuperando el nivel que tiene".

Asimismo, destacó los últimos minutos de partido de Willy Hernangómez, que se creció en el último cuarto: "A Willy le ha costado mucho, pero en su última entrada nos ha ayudado mucho. Hoy ha sido muy importante su último cuarto. Esos ocho minutos nos ha ayudado, le había costado, pero esos minutos han sido clave junto al trabajo de todo el equipo".

260104EFE Daniel Gonzalez 229358901 (1) / EFE

Encantado con Laprovittola

Respecto a jugar el último cuarto sin Punter, el técnico del Barça elogió la actuación de Nicolás Laprovittola, un jugador castigado por las lesiones en las últimas temporadas. "Es el típico partido que si lo perdemos sin Punter me hubiesen matado, pero así es la vida del entrenador. Laprovittola está saliendo de lesión, pero es fundamental para nosotros. Ya contra el Zaragoza jugó más y vimos que daba el 'click'. Hoy se ha soltado más. Ahora hay que tocar madera para que no se lesione. Cuando tenemos a todos los jugadores sanos, nuestro nivel de juego puede ser bastante alto", afirmó.

Pascual, que admitió que le gusta ser entrenador para vivir momentos como el de hoy en partidos grandes, remarcó la importancia de los "pequeños detalles" para mejorar algunas situaciones del equipo, a pesar de las pocos entrenamientos hábiles por el calendario. "Entrenamos situaciones en las que tienes que simular lo que te puede pasar, pero con menos intensidad. Tienes que mejorar partido a partido y cubrir detalles. El post-vídeo, la charla con los jugadores...Hay que buscarse la vida para poder entrenar fuerte", apostilló.

Xavi Pascual, en la victoria del Barça ante el Real Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

El Barça sumó así su décima victoria en liga y queda, a la espera de que finalice la jornada, en cuarta posición con un balance de 10 victorias y 4 derrotas.