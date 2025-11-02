¡Alarma Shengelia a cinco días del Clásico!

La derrota del Barça ante el UCAM Murcia en el Palau (78-81) no fue la peor noticia para el conjunto azulgrana. El MVP de la octava jornada de la Euroliga y el mejor azulgrana ante el equipo de Sito Alonso no pudo acabar el encuentro ante el equipo murciano, visiblemente cojo y necesitó ayuda para llegar a los vestuarios antes de la conclusión del partido.

El ala-pívot azulgrana, que estaba siendo el líder de la reacción en los últimos minutos ante el UCAM Murcia (acabó con 21 puntos y 22 de valoración), tuvo la mala fortuna de pisar el pie de otro jugador en su deseo de defender en una saque de fondo para acabar torciéndose el tobillo izquierdo, y que le requirió ayuda para dejar la pista.

En una primera exploración de los servicios médicos, ‘Toko’ Shengelia sufre un esguince en el tobillo izquierdo como anunció el club en un corto comunicado, aunque este lunes le realizarán más pruebas para conocer el grado exacto de la lesión, pensando en el próximo encuentro que espera al Barça, todo un Clásico de la Euroliga ante el Real Madrid, el próximo viernes en el Palau.

Shengelia es el jugador más determinante de este Barça como demostró en el encuentro ante el Partizan donde lograba su mejor valoración en 291 encuentros de Euroliga (42) y liderando el importante triunfo en Belgrado para seguir viva la racha de 13 encuentros consecutivos sin perder en la capital serbia.

Lideró la reacción ante el UCAM Murcia

Ante el UCAM Murcia, sin apenas tiempo parar preparar el encuentro, el interior georgiano volvió a dar un paso al frente cuando lo necesitaba el equipo y lideró la reacción del conjunto de Peñarroya, que a punto estuvo de darle la vuelta al partido.

Pero Shengelia no pudo estar en los segundos decisivos y la duda ahora es si estará a punto para medirse al Real Madrid, sin duda, en el encuentro más atractivo en estos primeros compases de la temporada. Peñarroya reconoció que Shengelia “es un jugador muy importante para nosotros, con mucha experiencia y que nos está dando mucho”, dijo el técnico sobre su jugador más determinante en este inicio de campaña. “Hemos de esperar para ver cómo se encuentra”.

Shengelia fue el mejor ante el UCAM y ahora es duda para el Clásico / FCB

El equipo tiene descanso este lunes para volver a los entrenamientos el martes aunque en el caso de Shengelia, el trabajo de recuperación empezará este mismo lunes con el objetivo de que llegue a tiempo para el Clásico.

Con cuatro días por delante para medirse al Madrid, en el club blaugrana cruzan los dedos para que la recuperación sea un hecho y pueda medirse al eterno rival. Sin la presencia de Shengelia todo será mucho más complicado para intentar tumbar a un Madrid que tampoco anda precisamente boyante en este arranque de la temporada.