Y ahora...¿Qué pasará con Dame Sarr?

El pasado fin de semana, el Nike Hoop Summit disputado en el Moda Center de Portland, dejó la victoria del Team USA ante el combinado del resto del mundo por 124-114. En la selección estadounidense, AJ Dybantsa (24), Darius Acuff Jr (24) y Cameron Boozer (22) superaron los 20 puntos, mientras que en el equipo mundial, el beninés Tounde Yessoufou también se fue hasta los 24 tantos.

El segundo máximo artillero del combinado del resto del mundo fue el jugador del Barça Dame Sarr, que en 25 minutos de juego sumó 17 puntos a los que le añadió cuatro rebotes y un robo. Sin fallo desde la línea de personal (6/6), el italiano anotó cuatro de los siete lanzamientos de dos puntos que intentó y uno de los dos triples que lanzó.

Sarr, encantado con la experiencia en Portland

Según pudo saber SPORT, la experiencia de Sarr la última semana en Portland ha sido realmente positiva. El jugador ha disfrutado y regresa a Barcelona tremendamente contento por como le han salido las cosas por los Estados Unidos, su destino la próxima temporada, a priori, en el baloncesto universitario. El '2' azulgrana ha seguido los pasos de Kasparas Jakucionis, que también disputó el Nike Hoop Summit de 2024, aunque con permiso del club. Tras su buen año en Illinois, el lituano se ha declarado elegible en el próximo draft, y las quinielas más optimistas le sitúan entre las 10 primeras posiciones.

Kasparas Jakucionis, jugador de Illinois / TWITTER

El Barça descansa sin el 'Play-In'

Pero Jakucionis va un año adelantado respecto a Sarr, y lo más importante ahora es saber qué ocurre con el futuro más inmediato del jugador. En clave Barça, el equipo azulgrana aprovecha esta semana para cargar pilas tras evitarse el Play-In de la Euroliga. Un descanso más que necesitado para un grupo con muchos kilómetros en sus piernas agudizadas por la corta rotación a la que Sarr contribuyó con su marcha sin permiso para disputar el torneo.

Joan Peñarroya tiene a su disposición, del primer equipo, a Tomas Satoransky, Kevin Punter y Darío Brizuela como integrantes de la posición de base y escolta. Una cifra reducida para poder encarar con mayores garantías el tramo final de la campaña, con la pelea por poder regresar a la Final Four de la Euroliga y la recta final de la ACB en juego. Pero el entrenador azulgrana insistió en los últimos días en haber "hablado claro" sobre el futuro del jugador en el equipo.

Dame Sarr saluda a Peñarroya / @FCBbasket

Las palabras de Peñarroya sobre Sarr

"Que le dé más importancia a jugar este torneo que a jugar un clásico, o unos Play-In o Playoff de Euroliga o unos Playoff de ACB, pues no lo entiendo. Todo lo que tenía que decir de Dame lo dije de forma clara. Espero que a Dame le vaya muy bien porque es un muy buen chico. Todo lo que tuve que decir sobre lo que yo opinaba de la situación, creo que fui bastante claro", comentó el técnico azulgrana.

Incógnita con la decisión

En las últimas horas, y consultados por este diario, en el Barça todavía se desconocía lo que iba a ocurrir con Sarr. No hay que olvidar que Peñarroya también avanzó que no se tardaría en conocer la decisión del club respecto a lo acontecido con el jugador. El entorno del italiano también aguarda la decisión del club, ya que, entre otras cosas, no hay que olvidar que reside en La Masia.

Sarr se llevó el protagonismo del duelo ante el Río Breogán / FCB

El Gran Canaria reta al Barça el próximo domingo

En todo caso, la decisión que tome el Barça no se debería demorar en el tiempo. Este próximo domingo, el equipo azulgrana afronta partido de Liga Endesa en el Palau ante Dreamland Gran Canaria (18:30h) para el que el jugador ya estaría disponible. Son varios los escenarios a la vista, como una posible multa, una disculpa del italiano por su decisión, o que Peñarroya recapacite y lo incorpore a la causa para el tramo final de campaña. Saldremos de dudas en las próximas horas.