La agonía de James Nnaji en la NCAA

El nombre de James Nnaji ganó protagonismo mediático hace unas semanas. Tras desvincularse del Barça el pasado verano, después de una temporada en la que jugó cedido en el Bàsquet Girona y en el Merkezefendi turco, el pívot nigeriano no arrancó el curso con ningún equipo.

A sus 21 años, y con una progresión claramente frenada tras una irrupción imponente en el primer equipo azulgrana, Nnaji deseaba seguir su carrera en Estados Unidos. De hecho, sus derechos NBA pertenecen a los New York Knicks, después de que el interior fuese elegido en la 31ª posición del draft de 2023. Pero las puertas de la liga americana, por el momento, estaban cerradas, y sí que se podía intuir una posible presencia en la liga de desarrollo.

Sorprendente destino tras su salida del Barça

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando, aprovechando los márgenes de la ley, la Universidad de Baylor anunció su fichaje para jugar en la NCAA. ¿Cómo es posible que un jugador que ha disputado Euroliga, Liga Endesa, y que ha sido seleccionado en el draft de la NBA, pueda jugar en el baloncesto universitario estadounidense?

Pues el hecho de no haber firmado ningún contrato profesional en la NBA es lo que permite que el nigeriano pueda estar, si así lo desea, los próximos cuatro años en la NCAA.

Las universidades, al límite del reglamento

La llegada de Nnaji al baloncesto universitario estadounidense genera un debate sobre la ética del sistema de reclutamiento de los diferentes 'Colleges', que tienen vía libre para nutrirse de las principales canteras europeas sin pagar nada a cambio, y también de donde deben estar los límites para juntar en una misma competición a un 'chaval' que dejó el Instituto hace unos meses, con otro que ha jugado en algunos de los escenarios más exigentes del viejo continente.

El estreno de Nnaji con Baylor no fue nada sencillo. Su debut fue ante TCU, en Forth Worth, en un partido en el que el público presente en el pabellón no dudó en abuchear al expívot azulgrana cada vez que tenía el balón entre sus manos. Unas críticas injustas hacia un jugador que no tiene nada de culpa de que el sistema de elegibilidad de jugadores sea perverso.

Sus números en Baylor

Hasta el momento, Nnaji ha disputado cinco partidos con su nuevo equipo con unos registros muy discretos de 2 puntos y 4,4 rebotes por partido en 14 minutos de media por duelo. Tras lograr cinco tantos en su primer encuentro, el interior se ha quedado sin anotar en los dos últimos choques. Después de incorporarse al equipo, el balance es de una única victoria y cuatro derrotas.

Desde luego, la puesta en escena de Nnaji en la NCAA no ha sido nada positiva. El interior no ha podido marcar diferencias con su físico privilegiado, y el margen de mejora es muy grande. Quedará por ver si el nigeriano es capaz de darle la vuelta a la situación, pero por el momento, se sigue sin noticias de aquel crío que, con la mayoría de edad recién estrenada, causó un gran impacto mundial vistiendo la elástica del Barça.