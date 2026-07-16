El agente de Aleksander Sekulic confirma su fichaje por el Barça

El Barça de basket ya tiene nuevo entrenador. Como ha ido contando 'SPORT' en los últimos días, el esloveno Aleksander Sekulic coge el banquillo azulgrana y será el relevo de Xavi Pascual. La imagen que su agente, Obrad Fimic, ha publicado en una 'storie' de Instagram ha acabado de confirmar al nuevo inquilino del Palau Blaugrana.

Es cuestión de días, o incluso horas, que Sekulic sea oficialmente el nuevo entrenador del Barça de basket. Esta publicación, que apunta a ser totalmente intencionada, podría acelerar un anuncio tan esperado para toda la afición. Tras la dolorosa salida de Xavi Pascual rumbo a Dubái, el banquillo local del Palau Blaugrana esperaba ocupante y, quien tuviera dudas, ya puede dar por hecho que lo será el exseleccionador esloveno.

El elegido final del casting

Conocida la baja de Xavi Pascual, la secretaría técnica culer, liderada por Mario Bruno Fernández, abrió el casting para elegir a su relevo. La primera opción fue el italiano Paolo Galbiati, pero las infructuosas negociaciones con Baskonia provocaron que se abriera el abanico de opciones. Entonces, aparecieron nombres más contrastados en la Euroliga: Ioannis Sfairopoulos, Sergio Scariolo y Ergin Ataman. Y un hombre más desconocido: Aleksander Sekulic. El Barça le firmará un contrato hasta 2028, pero se guardará una opción de corte tras la primera temporada.

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia / EFE

Sekulic iniciará su primera aventura en el baloncesto español y prácticamente en la Euroliga. El esloveno dirigió a Dubai Basket en el último partido de fase regular de la competición europea. Ahora, tras una trayectoria que le ha llevado por el Nymburk, Lokomotiv Kuban o Zenit San Petersburgo, más allá de su cargo como seleccionador esloveno desde 2020.

Plantilla bastante avanzada

Se oficializará el fichaje de Aleksander Sekulic tras haber dado a conocer las primeras caras nuevas del proyecto azulgrana, así como la ampliación de contrato de Joel Parra. Justin Robinson, Olivier Nkamhoua, Josh Nebo y, el último por el momento, Umoja Gibson. Además, los nuevos exteriores, ambos procedentes de la NBA, ya están cerrados: Tyrese Martin y Stanley Umude.

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Asimismo, para las posiciones interiores el Barça espera contar con el joven Mohamed Dabone y todavía tiene que cerrar el '5' titular, tras la fuga de Moses Wright, y un último pívot. Tal y como contamos en 'SPORT', hay, aproximadamente, unos cinco 'kilos' para intentar afrontar el fichaje de un pívot estrella más ese tercer interior que complete la ficha 14 de la plantilla.