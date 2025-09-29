Así afronta el Barça el viaje a Bulgaria para medirse al Hapoel israelí

El camino del Barça en la Euroliga 25/26 arranca a domicilio, con la visita del conjunto azulgrana a Bulgaria para medirse este martes (18h CET) al Hapoel Tel Aviv en la jornada inaugural de la competición europea. El Arena 8888 de Sofía acoge un duelo cuya previa viene marcada por el conflicto bélico que está llevando a cabo Israel en Gaza.

El partido llega en un momento en el que la comunidad internacional está más enervada con la guerra que está llevando a cabo Benjamín Netanyahu con su país vecino. Hace un par de semanas, la ONU ya lo catalogó como un "genocidio", y esta semana hay prevista una reunión de la UEFA para abordar la posible expulsión de los equipos isrealíes de sus distintas competiciones. Una decisión que podría desencadenar en un dominó del que la Euroliga se podría aprovechar para tomar una decisión que no dudó en tomar años atrás con los clubes rusos.

La Euroliga, pendiente de la UEFA para tomar una decisión

"Cuando una organización deportiva tan grande toma una decisión, eso influye en las demás. Así que no es que uno tenga que tomar la decisión y los demás lo siguen, pero tan pronto como otras organizaciones deportivas empiecen a reaccionar, o incluso si solo reacciona la UEFA, hablaremos con los clubes", comentó el CEO de la Euroliga, Paulius Motiejunas.

La Euroliga, con su CEO al frente, Motiejunas, volverá a reunirse en septiembre con la NBA, aunque no le ve futuro a la competición / SPORT

Pero como esa decisión todavía no se ha tomado, el Barça puso rumbo hacia Sofía este lunes. Pese a tratarse de un enfrentamiento ante un equipo israelí, el procedimiento de viaje no ha variado respecto a la operativa habitual. La expedición azulgrana duerme en el destino la noche previa, y al tratarse de un encuentro que se disputa a las 18 horas, el equipo regresará a la capital catalana una vez termine, algo que le permitirá tanto a Peñarroya como a sus jugadores ejercitarse en el Palau tanto el miércoles como el jueves, antes de volver a coger el avión para volar hacia Atenas, donde el viernes (20:15h CET) espera el Panathinaikos de Ergin Ataman.

Myles Cale, en un entrenamiento con el Barça / Valentí Enrich

¿Qué le espera al Barça en Bulgaria?

No se espera que el Barça se encuentre en el Arena 8888 un clima especialmente hostil. El Hapoel contará con el apoyo de su afición, pero los más de 1.500 kilómetros que separan Tel Aviv de Sofia tampoco ayudan a un desplazamiento masivo de la masa social del cuadro israelí. El curso pasado, en el primer partido de la final de la Eurocup ante Dreamland Gran Canaria, 2.000 espectadores se congregaron en el Samokov Arena. Este curso, el pabellón en el que jugará el Hapoel puede congregar a 12.000 personas, así que quedará por ver el ambiente que se registra allí.

Vasilije Micic es la gran estrella de Hapoel Tel Aviv / Twitter: @HapoelTLVBC

"Se entiende todo, pero para eso hay unos dirigentes que tendrían que toman las decisiones que creen correspondientes. Se entiende lo que pasa en Israel, lo que pasa en Ucrania y Rusia, en otros países africanos y no es de agrado de nadie. A partir de ahí, nosotros somos deportistas, hay unos dirigentes y ya no solo deportivos, sino políticos, que deberían tomar las medidas que crean oportunas. A día de hoy nos toca seguir jugando y lo único que me preocupa es que las condiciones sean las adecuadas para rendir y dejar en el lugar que toca a una competición como es la Euroliga", comentó un Peñarroya que también recordó como fue la visita el curso pasado a Belgrado para medirse al 'exiliado' Maccabi Tel Aviv.

Las palabras de Peñarroya y Vesely

"El año pasado ante Maccabi fue todo muy normal. Era en Belgrado y había más jaleo cuando jugábamos ante Partizán y Estrella Roja que no contra Maccabi. En ese aspecto hemos tenido mucha normalidad, es cierto que ahora hay más jaleo en todos los sentidos y no sé si nos encontraremos con más problemática cuando vayamos a jugar a Sofía o Belgrado, o bien cuando estos equipos vengan aquí", comentó. "Los equipos israelíes llevan 3-4 años jugando en Euroliga pese a esta situación. No es un tema del que me corresponda hablar y lo único que puedo decir es que Hapoel es un equipo duro y tenemos que estar preparados a nivel físico, tienen mucho talento, y debemos estar listos", dijo por su parte Jan Vesely.

Joan Peñarroya, entrenador del Barça / Valentí Enrich

El Barça se mide este martes al Hapoel Tel Aviv en Bulgaria. A la espera de si la Euroliga toma alguna decisión sobre la participación de los equipos israelíes en la competición, en un par de semanas el equipo azulgrana viaja a Belgrado para enfrentarse a Maccabi. Será el próximo 14 de octubre a partir de las 19 horas. En cuanto a los partidos que el Barça afrontará como local, tocará esperar hasta el 6 de enero (20:30h CET) para la visita de los macabeos (J.20), mientras que está previsto que Hapoel juegue en el Palau el 13 de marzo, en partido correspondiente a la 31ª jornada de fase regular.