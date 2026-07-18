Afirman que el Partizán de Joan Peñarroya va a por Tornike Shengelia

El futuro de Tornike Shengelia en el Barça sigue sin definirse. La incertidumbre que ha rodeado el futuro de la sección en estas últimas semanas ha propiciado que fichajes ya cerrados como los de Moses Wright terminen no cerrándose, mientras que el georgiano aspira a formar parte de un proyecto lo más competitivo posible en el asalto de la Euroliga la próxima campaña.

'SPORT' viene explicando que 'Toko' cuenta con varias propuestas de equipos dispuestos a pagar su cláusula de rescisión. Una cifra cercana al millón de euros, y que liberaría al georgiano de su actual vinculación con el club, por el momento hasta 2028, si bien es cierto que el conjunto catalán podría romper el último año de contrato.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

La propuesta del Barça a Shengelia

Algo, por otra parte, que no desea un Barça que ya le ha puesto sobre la mesa a Shengelia un contrato hasta 2029 con las tres temporadas garantizadas. La apuesta de la secretaría técnica en el ala-pívot es total. Le ven como una de las n fue uno de los jugadores más consistentes este último curso, y su ascendencia en la pista y el vestuario todavía pueden ir a mayores tras el verano.

A la espera de ver cómo avanza el futuro de Shengelia, y con Olivier Nkamhoua ya fichado para completar la posición de '4', empiezan a trascender algunas de las posibles propuestas que tendría el ala-pívot georgiano para abandonar la disciplina azulgrana.

Olivier Nkamhoua es el primer fichaje del Barça para la temporada 26/27 / FCB

Las propuestas que tiene Shengelia sobre la mesa

Si algunos medios habían hablado de intereses de equipos como Olympiacos o Dubai para hacerse con los servicios de Shengelia, en las últimas horas apareció un nuevo equipo dispuesto a sumarse a la puja por él.

Según apunta la cuenta '5th Quarter', el Partizán de Belgrado tendría a Shengelia en su lista de futuribles para la próxima campaña. Sería la segunda vez en la que coincidiría con Joan Peñarroya después del inicio de esta última campaña en la que estuvieron juntos en el Barça.

Joan Peñarroya dirigió a 'Toko' Shengelia durante la pasada temporada en el Barça / Valentí Enrich

Situación difícil en el Partizán

Pese a ello, el Partizán no parece el proyecto más interesante para las aspiraciones de Shengelia, ya que los serbios afrontan una nueva remodelación, y hasta la fecha, la carpeta de entradas parece estar encallada. Quedan por resolver situaciones como las de Jabari Parker, en la que club y jugador no quieren verse las caras, y algunas piezas importantes como Carlik Jones podrían terminar saliendo.

Esta última temporada, Shengelia ha promediado 11,2 puntos y cuatro rebotes por partido en Liga Endesa, mientras que en Euroliga se ha ido hasta los 12,4 tantos y 4,6 capturas por duelo.