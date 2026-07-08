Afirman que dos equipos de la Euroliga quieren arrebatarle al Barça a Joel Parra

La incertidumbre que rodea estas últimas semanas a la sección de basket del Barça no cesa. Con el casting en marcha para encontrar al sustituto de Xavi Pascual en el banquillo, y a la espera de ir anunciando las incorporaciones para la nueva temporada, los rumores no dejan de sucederse.

El último afecta a Joel Parra, que aspira a ser el capitán del equipo la próxima campaña ante las salidas ya confirmadas tanto de Nico Laprovittola como de Tomas Satoransky. El alero catalán llegó al Palau el verano de 2023, después de que el Barça abonase al Asisa Joventut un millón de euros en concepto de cláusula liberatoria.

Joel Parra, jugador del Barça de basket / Dani Barbeito

Tres temporadas de azulgrana

Parra ha vestido la camiseta azulgrana durante tres cursos marcados por la ausencia de títulos, pero en los que el rendimiento del jugador ha sido más que positivo. El '44' ha sido uno de esos 'guerreros' que no se esconden en los momentos complicados, y su pasado verdinegro no le ha imposibilitado conectar de manera intensa y pasional con el público del Palau.

Los números de Parra

Esta última temporada, Parra ha promediado 8,5 puntos y 4,2 rebotes por partido en la Liga Endesa, mientras que en la Euroliga sus registros han sido de 5,6 tantos y 3,4 capturas por duelo. Su perfil, que le permite jugar tanto en las posiciones de '3' y '4', le convierten en un jugador muy interesante, y pese a que tiene dos años más de contrato con el Barça, su situación podría dar un vuelco importante.

Joel Parra trata de taponar a Jean Montero / Valentí Enrich

Según afirma la web 'Encestando', Valencia Basket y Fenerbahçe estarían dispuestos a pagar la cláusula de liberación de Parra. Una cantidad, según apunta la misma información, que sería algo inferior al millón de euros.

Valencia y Fenerbahçe, interesados en el alero azulgrana

El conjunto de Sarunas Jasikevicius perderá a Tarik Biberovic, que pondrá rumbo a los Dallas Mavericks para probar suerte en la NBA. Su salida le reportará al conjunto de Estambul dos millones de euros, dinero que podrían invertir en el alero catalán.

Tarik Biberovic, junto a Joel Parra / Gorka Urresola Elvira

Por su parte, Valencia Basket anda algo escaso de cupos tras las salidas de jugadores como Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués, Sergio De Larrea o Jaime Pradilla. Con las hipotéticas llegadas al Barça tanto de Isaac Bonga como de Tim Luwawu-Cabarrot, el papel de Parra en el equipo azulgrana hubiese quedado algo minimizado, pero una vez que se han caído ambas operaciones, la partida vuelve a la casilla de salida.

La indefinición del proyecto azulgrana hace temblar los cimientos de la sección. Y no hay ninguna duda de que una posible salida de Parra, que está llamado a ser uno de los líderes del vestuario la próxima campaña, supondría una herida difícil de curar.