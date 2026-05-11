Afirman que Dubai pagará la cláusula de Xavi Pascual y su representante 'explota': "Es una vergüenza"

El ruido que llega desde Dubai sobre el interés del equipo de Emiratos Árabes por el entrenador del Barça, Xavi Pascual, es más alto a medida que van pasando los días. Desde la semana pasada, periodistas como Óscar Herreros vienen afirmando a que el técnico de Gavà es la principal opción del club de Oriente Medio para asumir el banquillo la próxima campaña.

Hace un mes, Pascual afirmó en rueda de prensa que no se pronunciaría más sobre su futuro hasta que no terminase el curso, y el pasado fin de semana repitió el mismo discurso cuando se le cuestionó si ya había meditado la decisión. Por lo tanto, y tras dejar la puerta abierta a principios de abril, la continuidad del técnico de Gavà en el Barça más allá del próximo verano sigue siendo una incógnita.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Valentí Enrich

Dubai seduce a Diallo y Francisco, pretendidos por el Barça

Y mientras tanto, las informaciones que apuntan a ese interés de Dubai en Pascual van subiendo cada vez más de tono. Los de Emiratos se han asegurado la contratación de Alpha Diallo (Mónaco) de cara al próximo curso y estarían en la 'pole' por conseguir el fichaje de Sylvain Francisco (Zalgiris).

Dos piezas en las que trabajaba el Barça de cara a la siguiente campaña, que apuntaban a ser dos puntales del nuevo proyecto azulgrana, pero que, salvo giro drástico de guion, no desembarcarán en la capital catalana.

Tomas Satoransky, junto a Alpha Diallo en un Barça-Mónaco / Gorka Urresola

En las últimas horas, el periodista Matteo Andreani afirmó que el presidente de Dubai Basket, Abdullah Al-Naboodah, tuvo conversaciones con Pascual para intentar convencerlo de su llegada al club.

La cláusula liberatoria de Pascual

En caso de lograr el sí del técnico azulgrana, el club de Emiratos no tendría ningún problema en acometer el pago de la cláusula que liberaría al entrenador de Gavà de un contrato que le une al Barça hasta 2028. La cifra, según Andreani, es de 300.000 euros.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Victor Salgado

El post en redes sociales del comunicador italiano ha generado malestar en el representante de Xavi Pascual, un David Carro que no dudó en contestar a la información. "El principal problema es que cada semana os cuentan una cosa distinta y ni siquiera contrastáis la información. Es una vergüenza", contestó el agente.

Semana de doble jornada a domicilio en la Liga Endesa

Si la hoja de ruta no cambia, tocará esperar hasta final de temporada para conocer si Pascual sigue en el Barça o si decide abonar la cláusula que le libera de su contrato con el club azulgrana. Mientras tanto, el técnico y sus jugadores afrontan una semana de doble salida en la Liga Endesa: el miércoles (19:30h CET) visitan al Covirán Granada, colista de la competición, y el domingo se medirán en San Cristobal de la Laguna al Tenerife (20h CET).