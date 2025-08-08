Afirman que Chimezie Metu fichará por el Mónaco

El futuro de Chimezie Metu podría resolverse en los próximos días. Después de semanas y meses con hipotéticos destinos como Real Madrid, Fenerbahçe o el propio Barça, que terminaron por frustrarse, el ala-pívot estadounidense con pasaporte nigeriano estaría cerca de firmar con su nuevo equipo para la próxima temporada.

Una campaña que Metu no arrancará, y a la que prácticamente llegará para su segunda mitad, ya que el interior todavía se recupera de la rotura de Aquiles que sufrió a finales de marzo en el fatídico partido de Euroliga ante el Bayern Múnich disputado en el Palau.

Sus números en el Barça

Metu venía brillando en el Barça, y no solo era uno de los referentes del equipo de Joan Peñarroya, sino que también estaba siendo uno de los nombres propios en el baloncesto europeo, y uno de los fichajes más sonados en el mercado Euroliga. 11 puntos y 4,8 rebotes de media por partido en la competición europea y 13,2 tantos y 3,8 capturas en la Liga Endesa le avalan, con una adaptación al baloncesto europeo sensacional en su primera etapa lejos de Estados Unidos.

Chimezie Metu, durante un partido con el Barça / Dani Barbeito

Real Madrid y Fenerbahçe llamaron a su puerta

Un rendimiento que hizo que equipos como el Real Madrid llamasen a su puerta. Su llegada al conjunto blanco estaba muy encaminada, pero la lesión hizo que el club buscase otras opciones en el mercado. Apareció también el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, pero la operación se cayó a última hora ya que algunos ejecutivos del equipo turco no veían tan cerca su regreso como se esperaba.

Y ante todas esas posibilidades, la de un Barça que volvió a hablar con el jugador, tal y como afirmó Josep Cubells en este diario, pero cuyo regreso finalmente no se acabará dando en una decisión tomada por la secretaría técnica. Hubo contactos, con una propuesta de contrato a la baja para esta temporada y un año más garantizado si Metu recuperaba su mejor nivel, pero las intenciones del jugador eran otras y el hipotético regreso quedó frustrado.

Metu sufrió la rotura del tendón de Aquiles ante el Bayern y las opciones del Barça en Europa cayeron enteros / FCB

Metu, que con la lesión sabe que por el momento tiene las puertas de la NBA cerradas, busca un buen proyecto en Europa, tras la buena imagen que dejó el curso pasado. Y según apunta 'BasketNews', el Mónaco parece haber tomado la decisión de acometer su fichaje.

Interés del Mónaco

Las informaciones compartidas por el medio hablan de que el club monegasco y el jugador están cerca de alcanzar un acuerdo, pero dicho entendimiento queda pendiente a superar de manera exitosa la revisión médica. El objetivo del jugador sería regresar a las pistas sobre enero, algo que tanto Fenerbahçe como el Barça ponían en duda.

En caso de firmar por el equipo de Vassilis Spanoulis, Metu compartiría vestuario, entre otros, con Yoan Makoundou, interior francés que había sonado con mucha fuerza para recalar en la disciplina azulgrana, y que finalmente seguirá en el conjunto monegasco.