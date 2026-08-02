Afirman que el Barça tiene en el radar al pívot Norchad Omier

La secretaría técnica del Barça sigue centrando todos sus esfuerzos en cerrar a ese pívot titular que debe ser una de las referencias la próxima temporada en el equipo de Aleksander Sekulic. Tras las incorporaciones a la pintura azulgrana de Josh Nebo (Olimpia Milano) y Olek Balcerowski (Unicaja), en los despachos de la sección se trabaja para incorporar al tercer integrante de la posición.

Encontrar al sustituto de Moses Wright tras su desembarco frustrado en el Palau no está siendo una tarea sencilla. El Barça tiene ya ocupadas las dos plazas de extracomunitarios para competiciones ACB en Justin Robinson y Tyrese Martin. A priori, el base y el alero titulares de la siguiente campaña. El escenario ideal es el de poder incorporar a un '5' comunitario para no tener que hacer descartes en los partidos de la Liga Endesa, pero no es descartable que se pueda optar por un tercer 'extra' y optar a traer a un pívot de las mayores garantías.

Justin Robinson, uno de los dos extracomunitarios del Barça para la temporada 26/27 / Euroleague

Norchad Omier, en la órbita del Barça

Así lo afirma la web 'Encestando', que apunta a que el Barça estaría valorando la opción de incorporar a Norchad Omier, un '5' bajo (2,01 metros), pero con un físico potente con el que palia esa falta de centímetros. Nacido en Nicaragua en 2001, Omier jugó la pasada temporada en los equipos de la G-League de Cleveland Cavaliers y Los Angeles Clippers, llegando a jugar seis partidos de NBA con los californianos. Se convirtió en el primer nicaragüense en debutar en la liga americana.

Omier se formó en las universidades de Arkansas State, Miami y Baylor, con unas medias de 15,3 puntos y 10,9 rebotes por partido. Pese a su buen rendimiento, no fue seleccionado en el draft de la NBA de 2025, y actualmente es agente libre. Un '5' muy ágil, capaz de correr a gran velocidad la pista, y duro en la pintura tanto para cargar el rebote, intimidar, y castigar a su defensor en el uno contra uno de espaldas al aro. Tiene rango de tiro, aunque destaca más en la finalización en aro, y es un perfil de jugador que se adapta a ese ritmo vertiginoso que quiere recuperar el Barça de cara al siguiente curso.

Norchad Omier, en acción / FIBA

Una actuación histórica en la Summer League de la NBA

Omier ha disputado la Summer League con los Clippers, promediando 10,6 puntos por partido en algo más de 20 minutos de juego. En su último partido se fue hasta los 20 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias, algo que nadie había logrado en toda la historia de la Summer League. Pese a ello, los angelinos se decantaron por firmar a Jamarion Sharp, mejor jugador defensivo la pasada campaña en la G-League.

Las mismas informaciones apuntan a que Robinson podría obtener un pasaporte para poder ser comunitario. Algo que permitiría el hipotético encaje de Omier y Martin en la plantilla como las dos fichas extracomunitarias. Tocará estar atentos a las próximas ventanas FIBA, previstas para finales de agosto.

Competencia con Baskonia

El Barça no sería el único jugador interesado en el pívot nicaraguense, ya que 'Encestando' afirma que Baskonia también está interesado en conseguir su fichaje. Los vitorianos buscan un pasaporte para Kobi Simmons, y medios como 'El Correo' apuntan a que uno de los posibles fichajes, el estadounidense Damion Baugh, también podría aterrizar en el Buesa con otro pasaporte comunitario.

Norchad Omier podría terminar fichando por el Barça / FIBA

Podría haber una incorporación adicional

Tras el fichaje de ese pívot referencia, el Barça tendrá a tres '5' más la presencia de un Mohamed Dabone que también se espera que forme parte del día a día del primer equipo y que ya pueda debutar con el primer equipo azulgrana. Si el margen económico lo permite, podría llegar al Palau otro ala-pívot para completar la posición junto a Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan, algo que significaría estirar la plantilla hasta los 15 jugadores más la presencia del joven interior de Burkina Faso, nacionalizado español estos últimos días.