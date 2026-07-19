Afirman que el Barça ya ha fichado a Olek Balcerowski

El fichaje de Olek Balcerowski por el Barça apunta a ser una 'Operación Relámpago', en la que el club azulgrana ha actuado con máxima velocidad para incorporar al que aspira a ser el tercer pívot del proyecto la próxima temporada. A la espera de ese '5' titular, y con Josh Nebo ya oficializado hasta 2029, la secretaría azulgrana sigue cerrando la plantilla que liderará Aleksander Sekulic esta siguiente campaña.

El periodista Victor Lavagnini adelantó hace unos días el interés del Barça en el pívot de 25 años, y que en las últimas dos campañas ha militado en las filas del Unicaja de Málaga. Balcerowski, nacido en Swidnica, Polonia, cuenta como jugador de formación (cupo) en las competiciones ACB, tras haberse formado en las categorías inferiores del Gran Canaria, equipo al que perteneció entre 2018 y 2023 antes de fichar por el Panathinaikos de Ergin Ataman.

Olek Balcerowski, en un partido con Unicaja / ACB Photo - Aitor Bouzo

Medios andaluces dan por cerrada su llegada al Barça

En las últimas horas, el diario 'Sur' ha ido desvelando la velocidad en la que han avanzado las negociaciones. De hecho, el medio andaluz afirma que el fichaje de Balcerowski por el Barça ya está cerrado, y que el club azulgrana acometerá el pago de unos 800.000 euros para romper un contrato que el jugador había firmado a principios de año. Una situación similar que ocurrió hace tres años, esta vez con Darío Brizuela como protagonisnta, pero en la que el desembolso azulgrana fue algo mayor.

A día de hoy, en el Barça no confirman a 'SPORT' que la llegada de Balcerowski al Palau esté cerrada. Es un verano largo, con cinco fichajes (Nkamhoua, Robinson, Nebo, Gibson y Ubal) ya anunciados, con las llegadas de Stanley Umude y Tyrese Martin muy encarriladas, y con esa elección final para acabar de configurar el '5' tras la frustrada llegada de Moses Wright.

Josh Nebo es el tercer fichaje del Barça para la temporada 26/27 / FCB

Otro 'cupo' por si Shengelia termina saliendo

Todo ello con la incertidumbre respecto al futuro de Tornike Shengelia y una posible salida que ha obligado al Barça a maniobrar en caso de que el pívot polaco termine vistiendo de azulgrana: perderían un jugador 'cupo', pero incorporarían a otro que completaría la nómina junto a Juan Núñez, Joel Parra, Darío Brizuela y Agus Ubal.

Balcerowski, que aspiraba a tener una de las fichas más altas en el conjunto malagueño la próxima temporada, no tenía asegurada su continuidad en el equipo. De hecho, el propio 'Sur' apunta a que el pívot había sido puesto en el mercado pese a ese cambio en el banquillo, con la salida de Ibon Navarro y la llegada de Txus Vidorreta. El paso de las semanas y la ausencia de ofertas destacadas para asumir su contrato prácticamente habían cerrado la puerta a su marcha. Pero la irrupción del Barça y el rápido movimiento de los azulgranas lo ha cambiado todo casi en cuestión de horas.

Olek Balcerowski y Kevin Punter podrían compartir vestuario la próxima temporada / Valentí Enrich

Así es Balcerowski

Balcerowski es un pívot de gran envergadura (2,16 metros), pero con agilidad en pista. Un '5' peligroso tanto en pintura, como finalizando en canasta tras bloqueo, y con algo de amenaza exterior, aunque no se prodiga mucho desde más allá del 6,75. Puede terminar por encima del aro, en defensa ofrece intimidación protegiendo el aro, y a sus espaldas acumula ya casi 160 partidos de Liga Endesa. Esta última temporada, ha promediado 10,5 puntos y 3,4 rebotes por encuentro en la ACB, mientras que en la BCL estuvo en 8,8 tantos y 2,3 capturas.

Ya sonó para el Barça hace tres años

Un Balcerowski que ya interesó al Barça hace tres años, cuando Sertaç Sanli abandonó la disciplina azulgrana. El polaco, todavía en las filas del Gran Canaria, interesaba a la secretaría técnica, pero su llegada no se acabó cerrando. Fue una de las caras nuevas de aquel Panathinaikos 23/24 que, meses más tarde, acabaría derrotando al Real Madrid en la gran final de la Euroliga.