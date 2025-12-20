Afirman que el Barça es el equipo favorito para fichar al pívot Chris Silva

El nombre de Chris Silva lleva sonando con fuerza estos últimos días como posible refuerzo del Barça de cara a la segunda mitad de temporada. El interior gabonés (2,03 metros, 29 años) del AEK Atenas está protagonizando una gran temporada con el conjunto griego, y son varios, los medios que lo sitúan en la órbita del conjunto azulgrana.

Con el conjunto ateniense, Silva está disputando la Basketball Champions League, en la que está promediando 14,8 puntos y ocho rebotes por encuentro, mientras que en la liga griega está en 16,4 tantos y 6,9 capturas por duelo. Un pívot con un físico importante, conocedor de las virtudes que le puede ofrecer su cuerpo, con finalización potente en el aro y buena capacidad para capturar el rebote. Eso sí, sin amenaza exterior, pero con la posibilidad de poder jugar por encima del aro.

Chris Silva, pívot del AEK Atenas / FIBA

El Barça, entre los interesados por Chris Silva

Fue el periodista israelí Tomer Givati quien hace unas semanas adelantó el interés del Barça en el pívot gabonés, junto a otros equipos como Baskonia o Fenerbahçe, que deberían acometer el pago de una cláusula de salida de 150.000 euros.

Luego, desde Grecia se apuntó a una reunión de su agente con Olympiacos, con el club del Pireo pidiendo saber sus ofertas para tener la posibilidad de poder mejorarla.

Chris Silva podría reforzar el juego interior del Barça / BCL

Ponen al conjunto azulgrana en la 'pole' por el pívot gabonés

En las últimas horas, el medio heleno 'SDNA' apunta a que el Barça habría acelerado por su incorporación, y que sería el favorito para hacerse con su fichaje, si bien es cierto que los equipos anteriormente mencionados también suponen una amenaza al posible interés del conjunto azulgrana para cerrar la llegada del pívot gabonés.

El Barça sigue trabajando para mejorar su situación económica, e intentar ofrecerle a Pascual algún perfil que permita apuntalar el actual roster. "Salen muchos nombres, yo le pido al club que estemos atentos y ver si algún día se puede hacer algo. A día de hoy solo pensamos en dar oportunidades a nuestros jugadores. Creo que la mayoría de jugadores están mejorando desde que llegué. Sigo confiando en ellos, sin mirar nada más", comentó hace unos días Pascual sobre esa posibilidad de reforzar al equipo.

Xavi Pascual, tras la victoria en Euroliga ante Baskonia / Dani Barbeito

Pese a que el técnico azulgrana cuenta con tres pívots (Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall) más la ayuda del joven Sayon Keita, que fue importante en el último duelo ante Baskonia, el checo ya ha sufrido algún contratiempo físico en lo que va de temporada, y es importante poder contar con una opción en la que Pascual confíe para poderle dar el descanso necesario y que llegue a los momentos trascendentales de la campaña en la mejor condición posible. Silva cumpliría con ese perfil, al poder aportar cosas que el actual elenco de '5' azulgranas no dispone. Además, su nacionalidad gabonesa le otorga condición de 'cotonou' en las competiciones ACB, de manera que no ocuparía plaza de extracomunitario.

A Xavi Pascual le está gustando la actitud de Willy Hernangómez / EFE

Con pasado en la NBA

Silva cuenta con experiencia en la NBA, con 70 partidos en total entre sus etapas en los Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks. El curso pasado desembarcó en el baloncesto europeo de la mano del Bnei Herzliya israelí, y este curso lo ha arrancado en el cuadro ateniense.