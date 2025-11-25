Los aficionados azulgranas se ilusionan con el Pascual más autocrítico

Por fin el Barça vuelve a tener un entrenador acorde a la exigencia del club. Este es el pensamiento que transcurre entre la gran mayoría de aficionados azulgranas, que tras más de dos años de travesía por el desierto, empiezan a tener algún fundamento al que agarrarse.

El Barça de Xavi Pascual se apuntó una victoria clave el pasado domingo en su visita a la difícil cancha del Dreamland Gran Canaria (61-72), que significó el primer triunfo del técnico de Gavá en su segunda etapa en Can Barça. Es el segundo consecutivo en ACB tras la destitución de Joan Peñarroya, que dejó al equipo con un pobre 2-4 tras la debacle vivida en Girona, que a la postre le acabó costando el puesto al egarense.

Óscar Orellana cogió las riendas en la famosa semana de trasvase entre Peñarroya y Pascual, registrando un inmaculado tres de tres entre Euroliga y ACB, sumando una victoria clave en competición doméstica ante el Baskonia (91-83).

La pelea por la Copa está al rojo vivo

A pesar de que todavía no hemos acabado el mes de noviembre, los cálculos para acceder a la Copa del Rey ya están en marcha. Así lo aseguró el mismo Xavi Pascual en su presentación con el Barça, en la que dejó claro que clasificarse para Valencia 2026 era uno de los objetivos que tenían a corto plazo, y añadió que la situación es bastante complicada, con muchos equipos en la pomada.

Tras los dos triunfos cosechados de forma consecutiva en ACB, el conjunto azulgrana está con cuatro victorias y cuatro derrotas, liderando por basket-average un grupo de cuatro equipos en el que también se encuentran Baskonia, Breogán y Hiopos Lleida.

Por arriba, más allá del anfitrión (Valencia Basket), parece que Real Madrid y La Laguna Tenerife estarán sí o sí en la cita copera. Equipos como UCAM Murcia y Joventut están completando una gran primera vuelta y ahora mismo, son firmes candidatos a conseguir el billete.

El corte de la pasada temporada estuvo en nueve victorias. Precisamente fue el Barça el último en clasificarse (como octavo) tras una indigna primera vuelta en la que estuvo a punto de quedarse fuera de la Copa por primera vez en toda su historia. Este año la situación pintaba aún más difícil, pero los triunfos ante Baskonia y Gran Canaria llenan de esperanza a un Barça que quiere volver a donde se presupone que debería estar; en la parte alta de la tabla.

Una autocrítica que no se vivía desde Saras

Tras la marcha de Sarunas Jasikevicius en 2023, ni Roger Grimau ni Joan Peñarroya pronunciaron mensajes de autocrítica como los que ha dicho Pascual en el escaso tiempo que lleva en el cargo: "A pesar de la victoria, físicamente no estamos al nivel que tenemos que estar. Está claro que defensivamente estamos trabajando, intentando hacer las cosas bien, luchando, poniéndolo todo, pero luego no salimos hacia adelante. Tenemos que trabajar mucho más duro para poder jugar bien en los dos lados del campo. Fallamos delante porque no tenemos piernas, no tenemos físico... hay que mejorar mucho", afirmó el preparador catalán tras el triunfo en las Islas.

Unas declaraciones que, incluso en la victoria, devuelven la exigencia del equipo a donde se merecen unos aficionados que se habían acostumbrado a estar en Final Fours y que desde la salida de Saras no han vuelto a sentirse satisfechos con el rendimiento de los suyos.

Xavi Pascual tan solo ha necesitado dos partidos para registrar la mejor marca defensiva en la presente temporada: los 61 puntos encajados en Gran Canaria son la anotación más baja encajada por el conjunto azulgrana en lo que va de curso. Y a pesar de ello, acabó el partido y el mensaje que trasladó a sus jugadores fue el de seguir mejorando sus prestaciones en los dos lados de la cancha, asegurando que "el equipo está lejos de alcanzar su mejor nivel".