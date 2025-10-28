La afición culé pide ‘otro’ Barça ante el Armani Milan

Nueva semana de competición europea con doble encuentro para el Barça, que arranca la semana con la visita al Palau del Armani Milan este martes (20.30) en un duelo que ha de servir a los blaugrana para pasar página a la dolorosa derrota sufrida la semana pasada ante el Zalgiris Kaunas (73-88).

Una derrota que volvió a despertar los fantasmas en la sección blaugrana en un encuentro horrendo del conjunto de Joan Peñarroya, que pudo maquillar con su primer triunfo en el Palau en Liga ante el Río Breogán (100-85).

Pero la Euroliga es uno de los grandes objetivos del Barça y no pueden repetir una actuación tan decepcionante como la vivida ante los lituanos donde el equipo no dio una a derechas, en una actuación desconcertante y que no puede volver a repetirse en el Palau.

El equipo azulgrana quiere dar su mejor versión tras ganar al Río Breogán y resarcirse del mal encuentro ante el Zalgiris / FCB

La afición culé quiere el mejor Barça

Los aficionados del Barça, que mostraron tímidamente su desacuerdo con lo visto en la pista, esperan que este martes vean un equipo mucho más agresivo, decidido en ataque y especialmente solvente en defensa, uno de los puntos más débiles del equipo de Peñarroya, en la línea de la pasada temporada.

Ante el conjunto de Ettore Messina, el técnico de Terrassa confirmó que no podrá contar con Nico Laprovittola, que no acaba de recuperarse de sus problemas musculares además de la baja de larga duración de Juan Núñez.

La nota positiva es que Darío Brizuela estará a disposición del técnico, un jugador que aporta frescura ofensiva y perfecto para hacer reaccionar al equipo en momentos de duda.

Joel Parra, en momento dulce

Buena oportunidad también para Joel Parra, uno de los pocos que se salvó de la ‘quema’ ante Zalgiris y que volvió a mostrar su gran momento ante Río Breogán y que está llamando a la puerta del técnico para contar con mayor protagonismo.

Otro de los jugadores que necesita más confianza ante los pocos minutos de juego es el estadounidense Miles Norris, que entra en Europa al no contar con limitación de foráneos, pero que no ha contado todavía en Liga Endesa por decisión del técnico que estima más efectivos a Clyburn y un Miles Norris que también ha crecido en los últimos encuentros.

Ganar al Armani Milan, que se impuso en el Palau el año pasado (81-94) será un buen ‘chute’ de confianza para el equipo, pensando en el deplazamiento a Belgrado el viernes, donde les espera el Partizan, y con la presencia de la es estrella azulgrana, Jabari Parker.

Shields, el más peligroso del Armani

El cuadro italiano se presenta en el Palau con muchas bajas y algunas de ellas importantes. Su principal referencia ofensiva es el norteamericano Shavon Shields, con una media de 13,8 puntos, muy parecido al más destacado de los blaugrana, Will Clyburn, con 13,3.

El cuadro transalpino tendrá que confiar en Shields, Booker, Nico Mannion o el ex blaugrana Leandro Bolmaro, aunque no estarán jugadores tan importantes como Lorenzo Borwn, Zach LeDay, Josh Nebo ni Ousmane Diop. Una oportunidad para sacar la mejor versión del equipo en este inicio tan irregular de la nueva temporada y hacer disfrutar a la afición culé, que bien merece una gran actuación europea del equipo.