La afición, de uñas con el basket blaugrana: “Que acabe esto ya”

La temporada, si no sucede algo extraordinario en estos play-offs de la Liga Endesa que arrancan este martes con la visita del Barça a la pista del UCAM Murcia, va camino de un nuevo fracaso rotundo. Será el tercer año consecutivo que la sección del basket blaugrana vuelve a naufragar y en una temporada donde se habían depositado esperanzas con el fichaje en noviembre pasado del técnico Xavi Pascual.

Pero la realidad es que ni con Roge Grimau, ni con Joan Peñarroya y tampoco con Pascual, el Barça ha sido capaz de ofrecer la imagen de un equipo ganador, capaz de medirse a los grandes de Europa.

Si bien es cierto que el presupuesto de la sección ha ido decreciendo con los problemas financieros del club blaugrana, la imagen ofrecida no ha estado a la altura, a pesar de haber alcanzado los play-offs de la Euroliga en los años anteriores, a diferencia de lo ocurrido este año, que el equipo ni ha llegado a meterse entre los ocho mejores.

Xavi Pascual reconoció que el equipo hizo el ridículo en su peor partido en Liga Endesa esta temporada / DANI BARBEITO

Una afición estoica

Una decepción detrás de otra que los aficionados han llevado con cierto estoicismo. El año pasado, en los play-offs de la Liga Endesa, el Barça dejó escapar la eliminatoria ante el Unicaja después de imponerse en el Martín Carpena, para luego hacer un ridículo en casa, que acabó llevando a la eliminación.

El Palau digirió el fracaso en casa en silencio. Aunque esta temporada, ya no ha podido esconder su malestar en la desgraciada actuación del equipo ante el Valencia Basket, que prácticamente ‘jugó’ con el Barça a pesar de haber recuperado todos los efectivos, con la recuperación de Satoransky y Clyburn.

Cabreo y desconcierto en el Palau tras otra temporada que el equipo acabará en blanco, la tercera consecutiva / DANI BARBEITO

Pero la realidad es que el equipo parece haber bajado los brazos a pesar del mensaje positivo de Pascual previo al encuentro dónde aseguraba ver al equipo unido y con ganas de cerrar la temporada regular con opción a acabar terceros. Después del encuentro, sus palabras ya fueron otras: ridículo, sorpresa, decepción....

Una plantilla descompuesta

Ante el conjunto de Pedro Martínez, se impuso la realidad. La mitad de la plantilla ya es consciente que abandona el equipo, y los que se quedan no tienen ni idea quién dirigirá la sección en la dirección deportiva, ni tan siquiera quién será el entrenador tras el anuncio de Pascual de abandonar el barco.

La afición le empieza a dar la espalda al equipo después de haber aguantado mucho tiempo a una sección desnortada / DANI BARBEITO

Unas dudas que se tradujeron en desconcierto total en el equipo, sin ideas, ni carácter ni menos acierto que llevó a los aficionados a tomarla directamente con el equipo, la directiva en la Llotja y premiar posteriormente al Valencia Basket por entender que sí se están haciendo bien las cosas unos cuantos kilómetros más abajo mientras el Barça deambula sin dirección y camino de otro año estrepitoso.

Laporta, más preocupado por el fútbol, con volver a la regla del 1:1 y fichajes que sueña como el de Julián Álvarez, tiene un ‘incendio’ importante en el basket y tiene que poner la carpeta la sección más importante del club por delante de otras que ya tiene en su despacho, a la espera de retomar el cargo efectivo el próximo 1 de julio. La afición, debe recordar, que ya no aguanta más.