El adiós de Sayon Keita, sin 'castigo' por parte del Barça

El Barça perderá a final de temporada a uno de los mayores talentos que ha formado durante estos últimos años en su cantera. Se trata de Sayon Keita (2,12m, 18 años), uno de los pívots más prometedores del filial, que ya acumula un importante número de partidos con el primer equipo, pero que se marchará de la disciplina azulgrana cuando termine este curso.

Su destino será la Universidad de Carolina del Norte, cuna de jugadores históricos como Vince Carter, James Worthy o Michael Jordan, para muchos el mejor de todos los tiempos. El enésimo 'expolio' de una NCAA sin límites para saquear las principales canteras del baloncesto europeo gracias a sus contratos 'NIL', con los que puede superar alguno de los mejores contratos firmados actualmente en la Euroliga.

Una historia que el Barça ya conoce

En clave Barça, el curso pasado, el club azulgrana vio como Dame Sarr, Mathieu Grujicic y Raul Villar ponían rumbo hacia Estados Unidos. Duke, Ohio State y Charlotte, respectivamente, fueron los destinos para tres jugadores que contaron con minutos para Joan Peñarroya la temporada pasada. Algo parecido a un Sayon Keita que, hasta la fecha, ha jugado siete partidos de Liga Endesa y seis de Euroliga en lo que va de curso.

En la competición europea, su mejor encuentro fue ante Baskonia, firmando nueve puntos, cuatro rebotes, dos robos y una asistencia para 15 créditos de valoración. A nivel formativo, Keita promedia 8,7 puntos y 4,3 rebotes por partido con el Barça Atlètic en la Liga U, mientras que en los nueve partidos que disputó con el junior esta temporada en ámbito catalán, el pívot firmó 16 tantos por encuentro.

Sayon Keita, ante Álex Reyes en un Baxi Manresa - Barça de Liga Endesa / ACB Photo - Joaquim Alberch

Estará bajo las órdenes de Malone, campeón del anillo NBA en 2023 con Jokic

El interior del Barça ya aprovechó el pasado verano para conocer algunas de las universidades más prestigiosas del país. De hecho, Keita estuvo en 'Colleges' como Duke, Kansas, Indiana, Kentucky, UConn y North Carolina, con la que finalmente ha firmado. Allí, el maliense estará bajo las órdenes de Michael Malone, un entrenador con amplia experiencia en la NBA, ganador del anillo con los Denver Nuggets de Nikola Jokic en 2023, y que ha decidido seguir con su trayectoria en la NCAA.

Pese a que Keita ya ha decidido que abandonará el Barça cuando termine la presente temporada, el club azulgrana no le 'castigará' tal y como le ocurrió a Sarr el pasado años. Fuentes cercanas al club confirmaron a SPORT que son casos distintos: mientras que Keita va reforzando el primer equipo azulgrana cuando Pascual se lo reclama, Sarr tenía ficha con el senior, y su participación había crecido a raíz de las lesiones que sufrió el Barça el pasado curso.

Sayon Keita, en un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

A disposición de Pascual si el técnico azulgrana lo desea

En el Barça estaban al tanto en todo momento de su decisión y también eran conscientes de que el anuncio de su fichaje por North Carolina se anunciaría en las pasadas horas. Keita siempre ha sido un jugador muy bien valorado por su actitud tanto en los entrenamientos como en las oportunidades que ha tenido en pista con el primer equipo, y han agradecido la sinceridad y la transparencia con la que el jugador ha gestionado su futuro. Por lo tanto, Pascual le podría reclamar para alguno de los partidos de fase regular de ACB que el Barça tiene por delante, o del Playoff por el título. Actualmente, Keita está en Huelva disputando los Campeonatos de España junior, y estará en la fase final de la Euroliga junior prevista para finales de mayo.

Además, la salida de Keita dejará dinero en la caja del club azulgrana, aunque SPORT no ha podido acceder a la cifra. El Barça también obtendrá una compensación económica por parte de Arturas Butajevas, cedido en el Unicaja de la Liga U esta temporada, y que la temporada que viene también dará el salto a la NCAA de la mano de la Universidad de Florida.