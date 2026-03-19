Cambio en el Barça de basket: Sisco Pujol, nuevo responsable

El nuevo mandato de Joan Laporta como presidente del Barça llega cargado de cambios y el baloncesto no se libra de ellos. La entidad azulgrana informó que Josep Cubells será vicepresidente y secretario del club, abandonando la responsabilidad de la sección de baloncesto hasta, al menos, el 30 de junio de 2026. Una decisión que es definitiva y se prolongará más allá de la fecha estipulada.

Será Sisco Pujol el que coja el testigo de Cubells y se convierta en responsable del baloncesto en el Barça. "Hasta la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, prevista para el 1 de julio de 2026, la responsabilidad de la sección de baloncesto recaerá en el directivo señor Francesc Pujol i Sabaté", aseguraba el comunicado culé.

Sisco Pujol, responsable del Barça de basket / FCB

No será la primera vez de Sisco Pujol como directivo de un club, ya que ejerció esa función en el Hiopos Lleida, por lo que tiene experiencia en un cargo similar. La decisión es un premio para ambos implicados, ya que Cubells pasará a tener más importancia en la entidad y Pujol tendrá la oportunidad de ser la cara visible de la sección de la cual tiene mayores conocimientos.

De esta forma, Cubells abandona la sección y no pasará a la historia precisamente por los grandes resultados obtenidos durante su gestión. Dos años en blanco, y la posibilidad de tres este año, además de marchas dolorosas como las de Sarunas Jasikevicius o Nikola Mirotic. También quedan en la memoria los no fichajes de Mario Hezonja y Thomas Heurtel.

Joan Laporta, junto a Cubells y Yuste / Enric Fontcuberta

Cubells es uno de los grandes señalados de los últimos años del Barça de basket. Un equipo a la deriva que no ha sido capaz de construir un proyecto sólido para pelear en todas las competiciones. El equipo pende de un hilo para seguir vivo tras la fase regular de la Euroliga y parece difícil que llegue en un estado físico óptimo para los playoffs de Liga Endesa.

Un verano muy movido

Sisco Pujol llegará con mucho trabajo por hacer en la sección. Este verano promete frenético en materia de fichajes y salidas, y ya se barajan una multitud de nombres para mejorar dos posiciones principalmente: los bases y los pívots. La incorporación de Moses Wright está prácticamente hecha y los nombres de Theis, Francisco o Nebo sobrevuelan los despachos del Palau.

A falta de la confirmación oficial, que todo hace indicar que se hará en verano cuando se anuncie el organigrama, Sisco Pujol será el responsable del basket también la próxima temporada. Un curso en el que se esperan cambios en el presupuesto y mayor competitividad para que Xavi Pascual pueda trabajar con mejores piezas. Pensar tanto en el futuro no invita a ser muy optimista en el presente.