El acuerdo de Xavi Pascual con Dubai, prácticamente cerrado

Mientras el Barça lucha por el último título de la temporada y que le llevará a medirse a La Laguna Tenerife esta tarde (20.00 h.), no llegan buenas noticias sobre el futuro del técnico azulgrana, Xavi Pascual, ya que su marcha a Dubai Basketball parece más cerca que nunca, a pesar de que el técnico no abre la boca ni el intento del Barça de seguir apostando epor la continuidad del entrenador de Gavà cuando todo apunta a lo contrario.

Y es que según avanzaba una fuente fiable como el periodista Donatas Urbonas, Dubai Basketball tiene las negociaciones muy avanzadas con el entrenador catalán para que tome el mando del equipo de cara a la próxima temporada y con el objetivo de meter al equipo en la próxima Final Four de Abu Dhabi 2027.

Según apuntaba en su información en BasketNews, Dubai Basketball está cerca de llegar a un acuerdo con Xavi Pascual para que se convierta en el próximo entrenador del club tras la temporada. Según las fuentes, se espera que Pascual asuma el cargo al finalizar la temporada, a menos que un acontecimiento inesperado cambie el rumbo previsto.

Xavi Pascual trata de llevar al Barça lo más lejos posible en la Liga Endesa entre rumores de su salida / EFE

Una rescisión económica

Pascual tiene una cláusula de rescisión bastante económica en su contrato actual con el Barça que le permitiría marcharse una vez concluida la temporada 2025-26 a pesar de los intentos del club de convencerle para que siga liderando el proyecto blaugrana, como se pactó a su llegada .

De concretarse su fichaje, Pascual lideraría a Dubai Basketball en la siguiente fase de su ambicioso proyecto de la Euroliga, con el objetivo de consolidarse entre los principales aspirantes del continente de cara a la Final Four de 2027 en Abu Dabi.

El periodista Oscar Herreros, de l’ Esportiu, fue el primero en informar sobre Xavi Pascual como posible entrenador de Dubai para el mercado de fichajes de verano.

Llegó con ilusión y ahora...

Xavi Pascual, el día de su firma junto a Navarro y a Laporta y que podría ser historia en pocas semanas / FCB

Pascual asumió el cargo de entrenador del Barça tras la destitución de Joan Peñarroya, y el equipo mejoró ostensiblemente, aunque las lesiones y la falta de una plantilla competitiva al no llegar refuerzos, acabaron con el equipo sin opción al play-off de cuartos de final y ahora lucha por el título de Liga Endesa en medio de todas las noticias que apuntan a la salida del entrenador de cara al próximo curso.

El técnico de Gavà llevó al Barça a conquistar el título de la Euroliga en 2010 y obtuvo cuatro títulos de ligas y tres Copas del Rey con el club azulgrana y firmó un contrato por tres temporadas, aunque la desconfianza del entrenador con los responsables deportivos y la falta de apoyo cuando necesitó reforzar el equipo a lo largo de esta temporada sin recibir respuesta, parece haber decantado su decisión para irse a Dubai e iniciar un nuevo proyecto deportivo dónde no van a reparar en gastos para hacerle feliz.