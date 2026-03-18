El acierto exterior de los pívots del Valencia, otra preocupación para los interiores del Barça en la Euroliga

El Barça afronta una nueva 'final' en la Euroliga este jueves (18h CET) en su visita al Roig Arena. Xavi Pascual y sus jugadores no pueden fallar más en la competición continental si no quieren caer de los puestos que dan acceso a las eliminatorias previas a la Final Four. Para ello, el duelo ante el Valencia Basket de Pedro Martínez se anticipa como una enorme oportunidad para que el conjunto azulgrana rompa la mala racha de resultados que atraviesa en Europa.

El equipo catalán se ha ido desinflando en estos últimos meses, y en Euroliga, el equipo ha perdido seis de los últimos siete encuentros hasta caer a la décima posición en la tabla clasificatoria, la última que da acceso al Play-In. Con la victoria de 'su' Partizán ante Dubai Basket, Joan Peñarroya le hizo un 'favor' al Barça manteniéndolo en el Top-10, pero la reacción del conjunto catalán debe llegar cuanto antes para no tenerse que lamentar dentro de unas semanas.

En la faceta deportiva, el Barça se encontrará a un rival exigente, con el que los precedentes en la presente campaña son de una victoria para cada conjunto. Valencia se impuso en la jornada inaugural de la Liga Endesa por 93-81, mientras que el Barça, todavía con Peñarroya, derrotó a los de Pedro Martínez por 108-102 en el Palau Blaugrana en la tercera fecha de la Euroliga. Ese +6 es un pequeño tesoro a conservar por Pascual y sus hombres de cara a hipotéticos escenarios de futuro.

El Barça se apuntó el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Valencia Basket / Valentí Enrich

En los últimos tropiezos continentales, los pívots del Barça no han sido capaces de controlar a los interiores rivales. Dan Oturu (Hapoel Tel Aviv), Zach LeDay (Olimpia Milano), Alen Smailagic (Virtus Bolonia) o la dupla Sasha Vezenkov - Tyrique Jones (Olympiacos) han sido protagonistas, ganando prácticamente la batalla en la pintura e imponiendo una diferencia física que ha dejado en evidencia a Jan Vesely, Willy Hernangómez o los ratos que ha tenido Youssoupha Fall.

Pero ante el Valencia, el escenario cambia. Martínez tiene a su disposición a un tridente de pívots que destacan por su versatilidad. El francés Neal Sako es, posiblemente, el que menos virtudes tiene, aunque su atleticismo le permite desenvolverse bien por encima del aro y ser un '5' ágil en acciones de bloqueo y continuación. La cosa se complica cuando Matt Costello y Nate Reuvers entran a escena.

El juego interior de Valencia Basket intentará imponerse al del Barça / Valentí Enrich

El primero cuenta con un físico más poderoso que el segundo, pero ambos comparten una arma que les hacen todavía más temibles: el lanzamiento exterior. La defensa de los interiores azulgranas deberá estar atenta y rápida de piernas para salir a puntear a los pívots de Valencia Basket, ya que ambos tienen el triple entre sus recursos. Costello está en Euroliga en un 40,4% de acierto desde más allá del 6,75, con 36 lanzamientos convertidos en 89 intentos. Reuvers mejora todavía la estadística desde la línea exterior, con un 43% en unos números muy similares a los de su compatriota (37/86). Además, tras cerrarse su renovación con el conjunto taronja hasta 2028, Reuvers querrá regalarle una buena actuación a su afición.

En la ecuación de la amenaza exterior también podría entrar Jaime Pradilla. El internacional español acaricia ese 40% de acierto desde el triple (37,9%, 22/58), pero castiga más en pintura. Y todo ello sacando de la ecuación al catalán Yankuba Sima, que prácticamente no ha contado con oportunidades esta temporada pese a que Valencia le abonó a Unicaja el medio millón de euros de su cláusula de salida, siendo uno de los descartes habituales, algo que demuestra el fondo de armario del cuadro valenciano.

Jaime Pradilla, junto a Willy Hernangómez / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

En un partido en el que los focos pueden apuntar a perfiles como los de Omari Moore o Jean Montero, bien hará el Barça y sus pívots de no descuidar a los interiores de Valencia Basket. Se asoma el final de la temporada regular, y cualquier regalo se puede pagar muy caro dentro de unas semanas.