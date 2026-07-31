La ACB aprueba un cambio clave: el líder de la Liga Endesa tendrá plaza directa en la Supercopa desde 2027

La ACB aprobó una modificación en los criterios de clasificación para la Supercopa Endesa que entrará en vigor a partir de la edición de 2027. La principal novedad será que el líder de la fase regular de la Liga Endesa obtendrá una plaza directa para el torneo, sustituyendo el sistema que se venía aplicando hasta ahora.

De este modo, los cuatro participantes de la Supercopa Endesa serán el vigente campeón de la Liga Endesa, el campeón de la Copa del Rey, el primer clasificado de la fase regular y el equipo anfitrión, siempre que pertenezca a la ACB. La decisión fue aprobada por los clubes durante la Asamblea General celebrada este viernes.

Más valor al liderato de la temporada regular

La incorporación del líder de la liga regular supone un mayor reconocimiento al rendimiento mostrado durante toda la temporada, otorgando un premio deportivo a la regularidad más allá de los resultados obtenidos en las eliminatorias por el título.

La nueva normativa también fija el orden de los posibles reemplazos en caso de que alguna de las plazas coincida. En primer lugar accedería el subcampeón del playoff de la Liga Endesa. Si siguieran existiendo vacantes, las siguientes plazas corresponderían al segundo y al tercer clasificado de la fase regular, respectivamente.

El Valencia Basket es el vigente campeón de la Supercopa Endesa / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

La modificación será efectiva para la Supercopa Endesa 2027-28, por lo que no afectará a la próxima edición del torneo, que se disputará en Badalona y mantendrá los criterios de clasificación ya establecidos.

Los participantes de la próxima Supercopa

Así, la Supercopa Endesa Badalona 2026 contará con el Valencia Basket, campeón de la Liga Endesa y de la anterior Supercopa, el Baskonia, vigente campeón de la Copa del Rey, el Barça, segundo clasificado de la pasada Liga Endesa, y el Joventut, que ejercerá de anfitrión y que además finalizó tercero.

Las semifinales de la Supercopa Endesa, definidas / ACB

Con este cambio, la ACB busca poner en valor el peso de la fase regular dentro de la competición doméstica, otorgándole una recompensa directa con la clasificación para el primer título oficial de la siguiente temporada.

Baskonia y Asisa Joventut se enfrentarán en las 'semis' de la Supercopa Endesa / Valentí Enrich

La actualización de los criterios de acceso a la Supercopa Endesa será una de las principales novedades del calendario nacional de cara al curso 2027-28 y modifica un sistema de clasificación que permanecía inalterado en las últimas temporadas.