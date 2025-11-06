Abrines recibirá el cariño del Palau y de sus excompañeros antes del Clásico

El Clásico será un momento intenso y que enfrentará a los dos ‘grandes’ del baloncesto español en encuentro correspondiente a la Euroliga, este viernes, en el Palau. Aunque antes de empezar, el Palau vivirá un momento muy emotivo, con el homenaje al ex capitán azulgrana, el mallorquín Alex Abrines, que volverá al Palau por unas horas.

El club le tiene preparado un emotivo homenaje donde recibirá el calor del Palau y también estará acompañado en la pista por algunos de los jugadores que estuvieron a su lado a lo largo de su carrera, que fueron muchos.

No estarán todos los que quisieran por distintos compromisos, pero sí que estarán a su lado algunos que marcaron su carrera como el ahora verdinegro Ante Tomic, y no faltaran otros como Sergi Martínez, Oriol Paulí, o Rivas.

Abrines siempre contó con el apoyo del Palau y gran motivador de la afición y el equipo blaugrana / Valentí Enrich / SPO

También han confirmado su asistencia ex jugadores como el valenciano Víctor Claver y Nachbar, que también fue compañero en su etapa de blaugrana.

El club, representado por el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, le entregará una placa que recoge el agradecimiento del club a sus 10 años con la camiseta del Barça y el jugador, que regresará a Palma al día siguiente, espera poder irse con un triunfo del Barça, aunque ya lo viva como un aficionado más, esta vez, desde la tribuna blaugrana.