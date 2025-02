Abrines, sobre el incidente entre Satoransky y Fall: "No todo tiene que ser buenrollismo"

Álex Abrines mostró su alegría y satisfacción tras la contundente victoria del Barça lograda ante Maccabi por 100-71 que supuso el 14º triunfo de los azulgranas en la Euroliga. Una alegría que permite que el equipo ascienda hasta la octava posición en la tabla clasificatoria a pocas horas de medirse a Olympiacos, en uno de los partidos más exigentes de toda la temporada.

"Una victoria necesaria a nivel anímico. Veníamos de un mal partido, de una racha no muy buena después de haber tenido una positiva. El hecho de ganar abultadamente y haber jugado sólido en ataque y defensa durante 30 minutos era necesario ante una semana tan complicada, con las clasificaciones tan igualadas en Euroliga y Liga Endesa hay que sumar el máximo en casa", comentó un capitán azulgrana que espera con mucho deseo el partido de este viernes ante el conjunto del Pireo.

La motivación para medirse a Olympiacos

"Tenemos muchas ganas y estamos muy motivados por medirnos con Olympiacos. Hay alicientes suficientes para jugar contra el líder y tenemos la espinita clavada del año pasado y la derrota en el playoff". Los de Georgios Bartzokas derrotaron este miércoles a París por 73-90 con 23 puntos del exazulgrana Sasha Vezenkov.

Abrines, en un lance de partido junto a John DiBartolomeo / Javi Ferrándiz

El Barça afronta un calendario exigente antes de disputar la Copa del Rey la semana que viene. Desafíos ante Maccabi, Olympiacos y Valencia Basket el próximo fin de semana previos a poner rumbo hacia Gran Canaria, donde se disputará el primer título de 2025.

La Copa puede esperar

"No te voy a mentir, estando tan cerca, obviamente tenemos pensamientos en la Copa. Pero al final el calendario es el que es, esta semana tenemos partidos muy importantes para nosotros y la exigencia del calendario tampoco te deja pensar mucho en ir más allá. Ahora nos vienen dos de los partidos más complicados del año y hay que sacarlos. Pensar ahora en la Copa no nos haría bien, y como mucho pensar en estos partidos como preparación para ella", comentó.

Las palabras de Abrines sobre el incidente entre 'Sato' y Fall

Por último, Abrines contestó a SPORT sobre el incidente que protagonizaron Youssoupha Fall y Tomas Satoransky durante un tiempo muerto en el tercer cuarto del partido ante el cuadro israelí, dando su visión de los hechos.

"No sé exactamente que ha pasado ni de lo que estaban hablando. Cuando las cosas no van bien siempre hay más roces, opiniones, algunos jugadores ven unas cosas y otros otras y es normal que ocurran estos pequeños roces. Si al final se arreglan, creo que es importante decirse las cosas a la cara, no todo tiene que ser buenrollismo. Cada uno tiene que mirar dentro de si y si ve algo en los compañeros, decírselo para intentar cambiar lo que sea. Pero todo esto lo digo sin saber exactamente de que han hablado. Lo importante es que hemos ganado y la victoria nos va a ayudar a estar mejor", concluyó.