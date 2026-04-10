421 días después: ¡vuelve Juan Núñez en el Barça de basket!

No están siendo días fáciles en el Barça de basket. Las lesiones están dificultando tener continuidad y luchar por grandes victorias en el último tramo de la temporada. El más decisivo. Sin embargo, un rayo de luz asoma entre tanta oscuridad: Juan Núñez. Xavi Pascual podrá contar por fin con un jugador que ha estado apartado del equipo durante más de un año.

"Juan Núñez viajará por primera vez. Ha completado toda la semana de entrenamientos con nosotros. Será parte de los 12 que viajan. Es una buena noticia", aseguró el entrenador del Barça en la previa del partido. El regreso del base madrileño es fundamental para la rotación en el juego exterior, ya que Pascual solo contaba con Juani Marcos en el '1' contra Panathinaikos.

Las bajas de Nico Laprovittola y Tomas Satoransky han dejado muy tocado al equipo. Sin directores de juego del máximo nivel, la vuelta de Núñez ayudará en la rotación, aunque es evidente que todavía no está para jugar 30 minutos. En el duelo de este viernes ante el Mónaco, tendrá sus primeros minutos y se irá rotando con Juani Marcos y otros exteriores que ejerzan la función de base.

Juan Núñez, en un partido con el Barça / ACB Photo - David Grau

El jugador madrileño llevaba varias semanas entrenando con el grupo, afrontando la última fase de su recuperación. En febrero de 2025, sufrió una grave lesión en el menisco externo de su pierna derecha que lo mantuvo alejado de las pistas hasta el inicio del siguiente curso (el actual). Sin embargo, en septiembre tuvo una recaída que requirió una segunda artroscopia.

Durante su primera temporada como jugador azulgrana, Núñez promedió 5 puntos y 7,4 de valoración en un total de 25 partidos de Euroliga, unos números muy similares a los de ACB: 5,1 puntos y 7,6 de valoración. Cabe recordar que, a pesar de haber atravesado un año muy difícil, el base español tan solo tiene 21 años, por lo que se trata de uno de los proyectos más importantes del Barça de basket.

Juan Núñez, durante su recuperación / FCB

Núñez vuelve a la dinámica del club azulgrana en un momento clave. Los de Pascual necesitan al menos una victoria para prácticamente asegurar su presencia en el play-in. Para ello, deberán ganar en Mónaco o hacerlo en casa ante el Bayern de Múnich. Dos triunfos asegurarían estar, casi con certeza, en la séptima u octava posición de la clasificación de la Euroliga.

Se decide el futuro en la Euroliga

Unas plazas que permitirían tener dos oportunidades para estar en los playoffs, ya que el séptimo, en caso de perder contra el octavo, podría obtener un billete si venciera al ganador del partido entre el noveno y el décimo. La misma situación en el caso del octavo, con la única diferencia de que este último disputaría el primer partido fuera de casa.

"Ellos están bien, aunque tienen bastantes lesionados. Están luchando mucho, con jugadores de gran carácter competitivo y atléticos, y ayer con ocho jugadores ganaron a ASVEL. Aguantan muy bien por las características de sus jugadores", aseguró Xavi Pascual sobre el Mónaco. Todo preparado para la penúltima final de la Euroliga... y con un invitado sorpresa como Juan Núñez.