¡20 puntos y 41 rebotes en una final! Moussa Doumbia, la nueva perla del Barça

La estancia en Zaragoza de las selecciones catalanas infantil y cadetes se ha cerrado con un gran sabor de boca. Los cuatro combinados, tanto masculinos como femeninos, han regresado a casa tras haber hecho un gran papel en los Campeonatos estatales de selecciones.

El balance en la capital aragonesa ha sido muy positivo con la consecución de tres medallas: el oro por parte del combinado infantil masculino y los bronces del cadete femenino y el infantil femenino. Por su parte, el cadete masculino se tuvo que conformar con la quinta plaza tras caer en cuartos de final.

El camino de Catalunya hasta el oro

Bajo las órdenes de Xavi Orols, asistido por Jordi Amigó, Ivet Estany e Ingrid Labrador, la selección catalana infantil masculina se alzó con la primera posición tras derrotar a Comunitat Valenciana en la final por 59-37. Un marcador que habla muy bien del trabajo defensivo de un equipo que, durante el Campeonato, batió a Castilla La Mancha por 14-64, a Murcia por 72-22, a Canarias por 90-83, y luego en cuartos de final a Euskadi por 77-50 y en semifinales a Galicia por 83-45.

En la gran final, hubo un nombre que destacó por encima del resto. Se trata de Moussa Doumbia, jugador del Barça, que en la final ante los valencianos firmó una actuación para el recuerdo gracias a sus 20 puntos y 41 rebotes, 15 de ellos ofensivos. Todo ello para 52 créditos de valoración en los 35 minutos y 40 segundos que disputó de una final en la que colocó tres tapones.

Gran torneo de Doumbia

Doumbia, que nació en Mali el 20 de enero de 2012, ha firmado un gran torneo liderando a Catalunya con 13,7 puntos y 17,2 rebotes por partido, combinando fase regular y eliminatorias. Por encima de los dos metros, el interior azulgrana lanza con su zurda, pero acaba en canasta con ambas manos. Su perfil físico es más parecido al de Sayon Keita que no tanto al de Mohamed Dabone, pero su importante altura le permite marcar distancias en facetas como las del rebote, tal y como atesoran sus números en las últimas finales estatales de selecciones.

Un Doumbia que, pese a haber nacido en Mali, puede competir con Catalunya por el reglamento del Campeonato. En dicho torneo, los jugadores pueden competir con la selección de la federación en la que se encuentran inscritos, como es el caso de Doumbia. Si fuese de otra comunidad autónoma española, podría elegir entre su territorio natal o bien el lugar geográfico en el que compite.

Llegó a La Masia el pasado octubre

En cuanto a su día a día en el Barça, Doumbia, que llegó el octubre pasado a La Masia, ha competido hasta el momento en el Infantil preferente, en el que ha jugado tres partidos y ha promediado 19,3 puntos por partido, y en el Cadete de primer año, con cuatro encuentros y unos registros de 18,5 tantos por duelo.

Al ser infantil, Doumbia podría ser uno de los grandes reclamos del Barça en la próxima Minicopa Endesa. El conjunto azulgrana ha levantado los dos últimos títulos aupado por el gran rendimiento de Mohamed Dabone en 2024 y de Cheikh Bamba Gaye en la edición del pasado año en Gran Canaria. Ahora el joven maliense apunta a escribir su nombre en uno de los torneos de mayor prestigio del baloncesto formativo nacional.