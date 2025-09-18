Y 145 días después, Vesely volvió a jugar con el Barça

La victoria del Barça por 81-90 ante Morabanc Andorra vino acompañada de una excelente noticia para los intereses azulgranas. Después de 145 días de ausencia, Joan Peñarroya pudo contar de nuevo con Jan Vesely, que disputó sus primeros minutos de la nueva campaña.

La última ocasión en la que el pívot de Ostrava se había enfundado la elástica azulgrana fue el pasado 25 de abril, en el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante Mónaco. Vesely ya andaba muy justo a nivel físico, en un curso en el que la rodilla y la espalda le dieron la lata más de lo previsto. En el segundo asalto ante los monegascos, el '6' azulgrana aguantó menos de 10 minutos, y aquella actuación en la Gaston Medecin fue la última de la campaña.

Mam Jaiteh, junto a Jan Vesely en los playoffs de Euroliga / SEBASTIEN NOGIER

Vesely se había perdido la Copa del Rey y tampoco estuvo presente en los tres partidos del playoff de la Liga Endesa en el que se enfrentaron a Unicaja. Desde el club azulgrana existía la posibilidad de poder contar con el pívot para futuras rondas, pero la eliminación ante los de Ibon Navarro imposibilitó cualquier regreso.

Vesely renunció al pasado Eurobasket y su puesta a punto con el Barça durante esta pretemporada se ha ido cocinando a fuego lento. Ejercicios específicos antes de incorporarse a la rutina del grupo, y tras perderse los dos primeros amistosos ante París y Girona, el checo ya estuvo a disposición para el debut de los azulgranas en la Lliga Catalana.

Los números de Vesely en su regreso

Peñarroya le dio 10 minutos ante Morabanc Andorra en los que sumó dos puntos además de recuperar dos balones, capturar un rebote y repartir una asistencia. La canasta fue un potente mate que selló a dos manos tras una buena asistencia con Nico Laprovittola, uno de sus grandes socios en el equipo estas últimas campañas.

El regreso de Vesely al equipo es fundamental para Peñarroya. El checo ya era una pieza imprescindible tanto para Sarunas Jasikevicius como para Roger Grimau, y el actual técnico azulgrana lo echó mucho de menos el pasado curso. Vesely era el '5' más fiable para Peñarroya, y ante las dudas que ofrecieron Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, Chimezie Metu se consolidó como el pívot para dar refresco al checo. Con ambos fuera de combate, tanto el madrileño como el senegalés tuvieron que dar varios pasos al frente.

Una pieza fundamental

Pese a su veteranía, precisamente su experiencia es un grado, y aunque cumplirá 36 años en abril, en el Barça son conscientes de que gran parte del éxito que pueda tener el equipo pasa por el estado físico y la salud de un Vesely al que se pretende cuidar entre algodones. La temporada es larga, y si precisamente hay una posición bien poblada en el roster azulgrana es la de pívot: a Willy y a Fall se les unen desde el filial tanto Sayon Keita como Mohamed Dabone. Estos dos últimos ya han sido confirmados por Peñarroya en caso de que tenga que contar con ellos a lo largo de la temporada.

Jan Vesely, junto a Nico Laprovittola / FCBQ

Por lo tanto, el Barça se congratula y está de enhorabuena con el regreso tan esperado de Vesely. Un jugador con un gran peso dentro y fuera del vestuario, que afronta su cuarta temporada en la capital azulgrana, y cuya suspensión a media distancia debe ser un arma para tratar de castigar a los rivales, más allá de esa intimidación y esa inteligencia en cancha.