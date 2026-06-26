¡Hasta 14 bajas! La revolución total que se viene en el Barça

Tras confirmarse la tercera temporada consecutiva sin títulos, el Barça está listo para afrontar un nuevo verano cargado de cambios, y los movimientos que se irán certificando estos próximos días apuntan a una remodelación prácticamente total de la sección.

El basket azulgrana, que celebrará su centenario la siguiente campaña, busca un resurgimiento que permita regresar a una senda victoriosa en la que los títulos pasan a ser una obligación y prácticamente una obsesión para terminar por una larga y dura travesía por el desierto. El presupuesto de la sección se acostará a los 40 millones de euros, superando los casi 30 'kilos' de los que se disponían este último curso. Económicamente, habrá más margen de maniobra, y el gran objetivo es el de armar una plantilla competitiva y más compensada que la del último año.

Las bajas confirmadas en la plantilla

El número de bajas más significativo se encuentra en la plantilla. Hay siete salidas confirmadas como son las de Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Youssoupha Fall, Willy Hernangómez y Jan Vesely. Los dos primeros son los que mantenían alguna opción de renovación, aunque ya se despidieron del Palau este pasado miércoles. Por su parte, Vesely se llevó una merecida ovación en el que fue su último encuentro antes de retirarse definitivamente.

Nico Laprovittola y Tomas Satoransky se despidieron del Palau / Valentí Enrich

No son los únicos jugadores que podrían no seguir en el Barça. Otro que parece estar en la rampa de salida es Juani Marcos. La próxima temporada, el Barça tiene previsto contar en la posición de base con Justin Robinson y Umoja Gibson, que llegarán del París Basketball y del Cedevita, respectivamente, y con un Juan Núñez que afrontará su última temporada de contrato. Se confía en que el internacional español pueda recuperar su mejor nivel tras las dos graves lesiones sufridas en sus dos primeros cursos de azulgrana. El director de juego argentino no tendría hueco pese a las buenas sensaciones que ha dejado en el final de temporada, y el UCAM Murcia de Sito Alonso aparece como un posible destino.

Incertidumbre en el futuro de Juani Marcos y Will Clyburn

Y luego está la carpeta de Will Clyburn. El alero de Detroit llegó al Barça el pasado verano firmando un contrato por dos temporadas, si bien es cierto que la fórmula era de un 1+1. El conjunto azulgrana tiene que decidir si ejecuta ese año adicional, en una decisión que parecía 100% tomada tras el Play-In de la Euroliga, pero que ahora puede generar más dudas tras su rendimiento en la final de la Liga Endesa: después de ser el héroe azulgrana en el primer partido ante Valencia con 21 puntos, el alero firmó dos, seis y otros seis tantos en los tres siguientes partidos. Con la salida de Cale, el Barça necesita a otro '3', así que la hipotética salida de Clyburn obligaría a buscar en el mercado a otro alero de un nivel considerable.

Xavi Pascual, junto a Will Clyburn en un partido del Barça / ACB Photo - José Manuel Casares

Orellana, ¿rumbo a Dubai?

En cuanto al staff técnico, Xavi Pascual e Íñigo Zorzano harán las maletas para marcharse del Palau y seguir su carrera en el Dubai Basket. Tan solo falta el anuncio oficial del conjunto de Emiratos para confirmar la operación. Ahora bien, Pascual y Zorzano podrían no ser los únicos que se marchen a uno de los proyectos económicamente más potentes de la Euroliga. El periodista Óscar Herreros apuntó en las últimas horas que Óscar Orellana, miembro del cuerpo técnico de la sección y que dirigió al equipo en la transición entre Joan Peñarroya y el propio Pascual, también les podría acompañar hacia Dubai. Orellana, con más de una década trabajando en el club, ha causado una grata impresión en el técnico de Gavà, y el salario que le pueden ofrecer en Emiratos superaría de manera holgada el que percibe en el Barça. En función del entrenador que tome el relevo de Pascual en el Palau, todavía se pueden producir más movimientos en el resto del staff.

También habrá cambios en los despachos, y uno de los primeros anuncios que se deben producir será el del adiós de un Juan Carlos Navarro que dejará de ser el General Manager de la sección. El de Sant Feliu pagará los platos rotos de la deriva que lleva la sección estos últimos años, y queda por ver si es reubicado en algún otro apartado del basket azulgrana, o si se llega a un acuerdo para rescindir su contrato. Xevi Pujol será el nuevo secretario técnico de la sección, y a priori, Mario Bruno Fernández apunta a poder seguir ocupando un lugar en los despachos del Barça, aunque su rol deberá quedar definido.

Juan Carlos Navarro, General Manager del Barça / Valentí Enrich

Novedades en la comunicación de la sección

Y por último, y no menos importante, también habrá cambios en la comunicación del equipo. Tras más de 15 años, Carles Cascante deja de ser el jefe de prensa del basket azulgrana, tras toda una carrera dedicada a defender los intereses de la sección.

Robert Güell estará al mando, mientras que Cesc Vilalta, responsable de prensa del hockey patines hasta esta temporada, dará el salto al baloncesto.