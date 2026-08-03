'Ballon d'Or' se rinde a Pau Cubarsí (19 años): "Ofreció una actuación digna de la élite mundial y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo"

Pau Cubarsí sigue acumulando reconocimientos tras conquistar el Mundial con España que van más allá de los trofeos oficiales. Si durante sus primeros años en la élite tuvo que aguantar la parte más oscura de la profesión con las feroces críticas provinientes de la prensa desvinculada de la actualidad del Barça, su actuación en el Mundial con España ha dado un giro radical a su figura en el ámbito mediático.

La último prueba de ello llega desde una de las voces con mayor prestigio en el panorama futbolístico internacional, si no la que más. La página oficial del Balón de Oro, vinculada a 'L'Équipe' y 'France Football', ha dedicado un extenso análisis al central del Barça, al que sitúa entre los grandes nombres del torneo y del panorama internacional después de una actuación que le valió el premio al Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo: "Cubarsí ofreció una actuación digna de la élite mundial y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo", asegura la publicación.

El artículo no solo destaca la enorme solidez defensiva del futbolista blaugrana, sino que pone el foco en una faceta que siempre se le ha reconocido en Barcelona pero que, lejos de la Ciudad Condal, nunca se ha valorado del mismo modo por estar alejada de lo que es el modelo de juego estándar de un central: su capacidad para dirigir al equipo desde atrás.

Cifras de escándalo

Y ahí entran las cifras, que reflejan y explican sin matices hasta qué punto Pau Cubarsí fue una pieza imprescindible en el sistema de Luis de la Fuente para levantar la Copa del Mundo al cielo de Nueva York. El de l'Estanyol terminó el Mundial como el segundo futbolista con más pases completados de toda la competición, únicamente superado por su compañero Rodri, Balón de Oro de la competición.

Pau Cubarsí, en una acción contra Mbappé en las semifinales del torneo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El central completó 671 pases, por delante incluso de Aymeric Laporte (616), Leandro Paredes (531) o Marc Guéhi (513), un dato que, según el análisis, demuestra que España mantuvo intacta su filosofía de dominar los partidos desde la posesión y que la salida de balón de los centrales fue determinante para conquistar el título.

El portal del Balón de Oro también desgrana los números individuales del defensa de 19 años. Cubarsí firmó 776 intervenciones con balón, un espectacular 96 % de acierto en el pase, además de 38 acciones defensivas, 31 despejes, 14 duelos aéreos ganados, 8 entradas con éxito, 8 ocasiones creadas y 13 desplazamientos largos precisos, unas estadísticas que lo consolidan como uno de los centrales más completos del campeonato.

Actuación estelar en la final

Especial mención recibe su actuación en la final frente a Argentina, donde fue uno de los jugadores más destacados del encuentro. El análisis recuerda que fue el futbolista con más intervenciones del partido, con 139 toques, 121 pases completados y un 96 % de precisión, además de protagonizar una intervención providencial en la prórroga para evitar la única gran ocasión de peligro del conjunto argentino.

El artículo concluye destacando el impresionante palmarés que ya acumula el central del Barça con solo 19 años: un Mundial, un oro olímpico, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Un currículum que, unido a su madurez competitiva, lleva al prestigioso portal a preguntarse hasta dónde puede llegar la carrera del canterano blaugrana.

El reconocimiento supone un nuevo espaldarazo internacional para Cubarsí, que después de ser elegido mejor joven del Mundial, asumirá de nuevo el reto de liderar un año más la zaga del conjunto de Flick. Ahora tocará esperar para ver si su gran actuación con España le sirve para estar entre los mejores del mundo el próximo 26 de octubre en Londres en la 70ª edición del Balón de Oro. Argumentos, como ha confirmado el medio oficial del premio, no le faltan.