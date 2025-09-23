Balde ya está de vuelta

La defensa del Barça está sufriendo en este inicio de temporada muchos contratiempos. A finales del mercado de fichajes de verano causó baja Íñigo Martínez, que se marchó a Arabia Saudita, lo que cogió por sorpresa a Hansi Flick. Al cabo de unos días, el 3 de septiembre, Balde se lesionó durante un entrenamiento y la semana pasada fue Cubarsí quien sufrió un golpe ante el Newcastle.

Alejandro Balde, durante el Rayo Vallecano - FC Barcelona / EFE

El lateral zurdo sufrió una "pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda", una zona delicada por los antecedentes de problemas musculares del jugador. De ahí que la prudencia sea máxima y la cautela sea máxima a la hora de establecer un calendario de regreso a la competición.

De todas formas, Balde está evolucionando muy bien de la lesión y, de hecho, este martes por la mañana se ha reincorporado al grupo para probarse con el resto de sus compañeros. Es la primera que se ejercita con normalidad, pero evidentemente aún no podrá estar a disposición de Flick para viajar a Oviedo y es muy complicado que pueda jugar ante la Real Sociedad.

Este martes se cumplen tres semanas desde que se lesionara y el cálculo para su regreso se marcó entre tres y cuatro semanas, así que es muy justo. La fecha marcada en rojo, si todo va bien, es el 1 de octubre, cuando el Barça recibirá al PSG en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions. En cualquier caso, el jugador evoluciona bien.

Cubarsí sigue mejorando

Por otro lado, Pau Cubarsí, que tuvo que ser sustituido ante el Newcastle por un golpe en la rodilla, ha trabajado con precaución desde entonces y, de hecho, aunque entró en la lista de convocados ante el Getafe, no participó en la victoria blaugrana (3-0) en el Johan Cruyff. El de Estanyol, en ese sentido, ha vuelto a unirse al grupo y todo apunta a que podrá viajar a Oviedo.

Lamine Yamal, por su parte, sigue realizando trabajo específico para solucionar sus problemas de pubalgia y está descartado para medirse al Oviedo. El objetivo está en el PSG, aunque, depende de cómo evolucione durante la semana, tampoco puede descartarse que entre en la convocatoria ante la Real Sociedad y pueda tener algunos minutos. En cualquier caso, la consigna es riesgo cero.