Balde, en tierra de nadie

Alejandro Balde atraviesa un momento complicado en el FC Barcelona. El lateral de 22 años pudo salir este verano, pero decidió seguir en el club catalán, con el que no ha debutado todavía esta temporada. Hansi Flick prioriza en su demarcación a Xavi Espart y Joao Cancelo, por lo que el canterano se ha quedado en tierra de nadie.

El Barça puso a Balde en el mercado en agosto, después de una temporada difícil marcada por las lesiones. En total, se perdió diez partidos por problemas físicos. El Manchester United se interesó en su fichaje a finales de verano, pero los clubes no llegaron a un acuerdo económico. Además, el futbolista, con contrato hasta 2028 y una cláusula de 1.000 millones de euros, no tenía la más mínima intención de abandonar Barcelona.

Balde sigue en el Barça, pero como tercer lateral izquierdo del equipo tras Espart y Cancelo / Gorka Urresola Elvira / SPO

Hansi Flick, que lo desconvocó para la primera jornada de LaLiga contra el Elche, porque no lo veía centrado, lo ha relegado a un tercer plano, pues Xavi Espart y Joao Cancelo están por delante de él en el lateral izquierdo.

De hecho, Balde todavía no se ha vestido de corto este curso y es, junto a Brian Fariñas, el único jugador de campo no lesionado que no ha debutado esta temporada. Tampoco suman minutos los dos porteros suplentes, Livakovic y Szczesny, además de Frenkie de Jong y Bardghji, bajas de larga duración.

El análisis de Deco

Deco, por su parte, analizó la situación en una entrevista con los compañeros de 'RAC 1'.

"No ha pasado nada, es jugador nuestro. Tiene 22 años, mucho futuro y un contrato con el mejor club del mundo. Tiene que pelear por jugar", detalló el director deportivo, que confía en la proyección del canterano: "Tuvo lesiones, pero hace dos años fue espectacular. Si Balde está bien, es difícil que no juegue en el Barça".

La posición de Balde en el equipo contrasta con la que vivió hace un año.

En la 2025/26, el lateral arrancó de titular en los tres primeros partidos de LaLiga, en los que sumó 222 minutos. Asimismo, Flick lo dejó en el banquillo durante la totalidad del encuentro en solo cinco ocasiones, una más que las que suma en este curso. Y aún estamos en el mes de septiembre.