Balde suma un entrenamiento más, Lamine aprieta y Flick perfila el once ante el PSG

El Barça ya prepara el duelo ante el PSG y este lunes se ha entrenado en la clásica sesión de recuperación para los titulares. Diego Kochen, que ya estuvo en el banquillo ante la Real Sociedad tras abandonar la concentración de Estados Unidos sub'20, ha sido la gran novedad. La otra buena noticia es que Alejandro Balde sumó un nuevo entrenamiento con el grupo y apunta a la convocatoria ante el PSG, aunque para ser suplente.

El lateral finalmente se quedó en la grada ante la Real y esta mañana se ha ejercitado junto a los suplentes, el grupo que ha realizado la parte del entrenamiento más intensa. Lamine, Casadó, Eric, y Ferran, entre otros, también han formado parte de la parte más exigente.

Flick sigue sin poder contar con los lesionados Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Fermín y Raphinha, mientras que los jóvenes Dro, Toni Fernández y Jofre siguen en dinámica de primer equipo. El meta del filial, Eder Aller, también se ha ejercitado. Los titulares, a excepción de Dro, no han saltado al césped en el inicio del entrenamiento y se han quedado haciendo trabajo de gimnasio, algo habitual en las sesiones del día después de los partidos.

Eder Aller está participando en algunas sesiones con el primer equipo / Dani Barbeito / SPO

El técnico alemán dio varias pistas sobre el posible once ante el PSG con la alineación que presentó ante la Real Sociedad. Lo más significativo fueron las suplencias de Cubarsí, Eric Garcia y Ferran Torres, que tienen números de ser titulares ante los franceses. El caso más claro es el de Cubarsí, que pudo descansar ante la Real y será el central que ocupará el perfil izquierdo. Una de las grandes dudas es quién le acompañará en el centro de la defensa.

Una posibilidad que gana fuerza sobre todo tras la titularidad de Araujo ante la Real Sociedad. En el documental 'No tenéis ni **** idea' se pudo ver cómo Luis Enrique preparó la eliminatoria ante el Barça de hace dos temporadas dando indicaciones de flotar al uruguayo. El objetivo era que la salida de balón del Barça pasara por Araujo. Sin embargo, era otro Barça, con Xavi en el banquillo, y una defensa menos adelantada que no apostaba tanto por el fuera de juego.

El asterisco de Eric Garcia

El miércoles Flick podría apostar por Koundé y Gerard Martín en los laterales, con Eric y Cubarsí formando el centro de la defensa. Otra opción sería mantener a Araujo, que estuvo a buen nivel ante la Real, formando pareja con Cubarsí en el centro de la defensa. En este caso, Eric y Koundé se disputarían una plaza para el lateral derecho.

Menos dudas hay en el mediocampo, donde Flick ya avanzó el domingo que había dado a titularidad a Dro porque Olmo sería titular ante el PSG. De Jong y Pedri completarán un centro del campo que, con Fermín y Gavi lesionados, es el titular.

Ferran Torres apunta al once ante el PSG / FC BARCELONA / SPO

Ferran gana enteros

En la delantera, los favoritos para ser titulares son Lamine y Rashford en las bandas con Ferran como '9'. El de Foios fue suplente ante la Real Sociedad y podría dejar a Lewandowski en el banquillo ante el PSG.

El perfil de Lamine y Rashford, dos extremos con menos trabajo defensivo que Raphinha, también apunta a la presencia de Ferran en el once, un futbolista muy agresivo en la presión y con piernas para ayudar en el repliegue. Flick ya le dio media hora ante la Real, las sensaciones fueron inmejorables, y sería una sorpresa que no fuera titular el miércoles.