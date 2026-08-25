Balde sigue como uno más en el Barça

Alejandro Balde no se encuentra en la misma situación de Marc Casadó y Héctor Fort que se entrenan por su lado. Pese a las palabras de Hansi Flick lamentando su actitud, el jugador ha vuelto a entrenar este martes con el resto de compañeros del primer equipo para preparar el partido ante el Athletic del jueves.

Balde, por tanto, es un futbolista disponible para Hansi Flick. Otra cosa es si entra en la lista de convocados para el encuentro ante los bilbaínos o se vuelve a quedar fuera. El Barça anda un tanto cojo en esta demarcación por la baja de Jordi Pesquer, quien se encuentra con la selección sub-18, pero también es cierto que tiene soluciones, como repetir con Xavi Espart, situar a Gerard Martín o incluso dar ya la titularidad a Joao Cancelo.

De todos modos, el portugués aún debe adquirir el ritmo de competición y un partido completo parece demasiado después de una pretemporada atípica en Arabia Saudí. Cancelo tiene el puesto de lateral izquierdo prácticamente adjudicado, pero debe encontrarse en un estado de forma plenamente competitivo.

Rodri se prepara

El entrenamiento también ha contado con la presencia de Rodri por segundo día consecutivo con el grupo. Todo apunta a que el fichaje estrella del Barça esta temporada entrará en la convocatoria frente al Athletic y quizá pueda tener unos minutos. De no ser así, su debut se aplazaría al lunes 31 de agosto en el encuentro ante el Rayo Vallecano también en el Spotify Camp Nou.

Quién no podrá jugar frente al conjunto rojiblanco es Gavi, quien se recupera del fuerte golpe sufrido en la rodilla derecha en Elche. El de Los Palacios no jugará ante el Athletic, si bien podría estar de vuelta frente al conjunto rayista. Por fortuna, su rodilla derecha no acabó afectada por el impacto y todo quedó en una contusión.

Gavi será baja por lesión, junto a la ya conocida de Frenkie de Jong, quien continúa con su tratamiento conservador para resolver los problemas de rodilla. El tiempo de baja del neerlandés es todavía indefinido.

El Barça volverá a los entrenamientos este miércoles cuando Hansi Flick comparecerá ante los medios y será nuevamente cuestionado tanto por las posibles llegadas, como las salidas del equipo.