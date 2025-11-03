Balde sale en defensa de Lamine

El Barça coge aire tras superar al Elche en Montjuïc con un sólido triunfo por 3-1. Una de las mejores noticias del encuentro fue el nivel de Lamine Yamal, sobre todo en los primeros 45 minutos. Desbordante, determinante y autor del primer gol de la noche, firmó una actuación prometedora tras semanas complicadas y las críticas surgidas con la derrota en el Bernabéu.

Su compañero y amigo Alejandro Balde quiso poner en valor lo que hace el extremo, a pesar de ser tan joven enviándole un mensaje de apoyo y reconocimiento en la zona mixta. “Sí que es verdad que siempre está en el foco. Creo que es un gran profesional, a pesar de ser muy joven”, declaró el lateral. “Y creo que lo que está haciendo es increíble. A veces la gente no lo valora, pero lo que está haciendo con 18 años no se puede describir con palabras.”

Balde, que tuvo una gran actuación en la banda izquierda, destacó también su madurez y su compromiso con el equipo. “Está demostrando una personalidad enorme, trabaja cada día para mejorar y hoy se ha visto. Tiene un talento especial y lo está aprovechando.”

Con su actuación ante el Elche, Lamine vuelve a sonreír, a pesar de estar jugando con unos problemas de pubalgia que lo están condicionando. Lo reconoció Flick en la rueda de prensa: es una lesión que provoca un tipo de molestias que aparecen y desaparecen y hay que saber gestionar. Lamine colgó en su cuenta de Instagramunas imágenes del partido con la palabra "resiliencia".

Casadó encantado con De Jong

Otro de los protagonistas del encuentro fue un Casadó que aseguró haberse sentido muy cómodo al lado de Frenkie, que tuvo que dar un paso adelante ante la ausencia de Pedri. "Pedri es un jugador espectacular y siempre se va a notar su baja, pero creo que Frenkie también es un jugador espectacular. Me siento muy cómodo jugando con cualquiera de los dos. Y de lo que estoy encantado es de seguir sumando todos".

Casadó también explicó cómo vivió la jugada del gol de Rashford y destacó la asistencia de Fermín. "Ellos jugaban muy atrevidos y he visto un espacio dónde Fermín corría y después él la hace buenísima el cabrón".