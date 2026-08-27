Balde y Rodri, novedades en la convocatoria del Barça para recibir al Athletic

El FC Barcelona recibe este jueves a las 21 horas en el Spotify Camp Nou al Athletic Club, en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de LaLiga. Hansi Flick ha anunciado una convocatoria repleta de novedades. Alejandro Balde regresa después de perderse el primer compromiso liguero contra el Elche, pues el técnico alemán no lo veía "centrado al 100%". Por su parte, Rodrigo Hernández debuta en una lista con la camiseta azulgrana y está previsto que tenga minutos esta noche.

El lateral de 22 años vuelve a estar a las órdenes del preparador alemán tras una semana convulsa. Balde no viajó con la expedición al Martínez Valero en medio de los rumores que señalaban su salida del club. Flick, de hecho, reconoció que no lo veía con ganas de competir por un puesto: "Creo que no está al cien por cien, que no está aquí y por eso he decidido dejarlo en Barcelona. Espero que se aclare las ideas y ya veremos qué pasa el lunes". Tras esa reprimenda, el canterano ha regresado a la convocatoria.

Por otro lado, Rodri, operado tras el Mundial de sus problemas de espalda, ha entrenado con el resto de sus compañeros durante toda la semana. Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al encuentro, aseguró que tendría minutos: "Tenemos previsto que juegue".

En el lado opuesto se encuentran los tres futbolistas que se caen de la lista respecto al duelo inaugural. Jordi Pesquer, concentrado con la selección española sub-18, y Gavi, lesionado en el partido contra el Elche, se han quedado fuera, al igual que Álvaro Cortés. El central zaragozano saldrá del FC Barcelona este verano, tal y como avanzó SPORT este pasado miércoles. El defensa, que contaba con varias ofertas, se marchará al Amberes belga.

Por su parte, Xavi Espart, que inició de titular el encuentro en el estadio Martínez Valero, estrenará dorsal en el choque de esta noche contra el Athletic Club, después de utilizar el '36' en tierras ilicitanas. El polivalente futbolista de 19 años ha sido inscrito en LaLiga con el número '12' y, por tanto, con ficha del primer equipo.