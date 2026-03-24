Balde quiere apuntarse tras el parón

Alejandro Balde sufrió una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo durante el partido que el Barça disputó ante el Atlético, la vuelta de semifinales de Copa, en el Camp Nou. Aquella fue una gran noche en lo futbolístico, pero insuficiente porque no permitió igualar el 4-0 de la ida y los blaugrana se quedaron a las puertas de jugar una nueva final copera. Sin embargo, lo peor fueron las lesiones del propio Balde y, también, la de Jules Koundé.

Ambos evolucionan bien de sus respectivas dolencias, aunque el lateral zurdo ha dado un paso más adelante y este martes por la mañana ya ha podido saltar al césped para tocar balón a alta intensidad, prueba de que está cumpliendo los plazos previsto y de que su recuperación va por buen camino. De hecho, el plazo previsto para su regreso fue entonces de cuatro semanas, que se cumplirán precisamente cuando el Barça regrese del parón internacional. Curiosamente, Alejandro Balde podría regresar a una convocatoria ante el equipo frente al que se lesionó, el Atlético, que recibe a los de Hansi Flick el 4 de abril en el Metropolitano.

Balde, lesionado, aprieta para volver a jugar con el Barça / Gorka Urresola Elvira

Koundé, por su parte, parece que deberá esperar algo más. De hecho, en el comunicado médico que hizo público el club cuando cayó lesionado se especificaba que "tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución". No se marcaron ningún plazo y, demás, el francés se quedó trabajando este martes en el gimnasio, por lo que aún no está realizando trabajo de campo.

¿Cómo le va a Èric Garcia?

Por su parte, Èric Garcia, que tuvo que ser sustituido ante el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions, sigue teniendo buenas sensaciones, aunque aún trabaja al margen del resto de sus compañeros. Pese a ello, no parece que debiera tener ningún problema para regresar al equipo tras el parón internacional. En su caso no existe lesión alguna y se trata más de una sobrecarga, por lo que se optó por la precaución.

Èric Garcia no sufre ninguna lesión / FCB

En cualquier caso, la mejor noticia en la Ciutat Esportiva Joan Gamper fue ver que Balde evoluciona a un muy buen ritmo y que sus sensaciones son muy positivas. Flick necesita ir recuperando efectivos de cara a un tramo final muy exigente en el que los blaugrana buscarán confirmar la ventaja de cuatro puntos al frente de LaLiga antes de recibir al Real Madrid el 10 de mayo. También, por supuesto, afrontar los cuartos de final de Champions ante el Atlético con plenas garantías.