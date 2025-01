Balde: "Soy negro y estoy orgulloso de serlo"

Alejandro Balde es uno de los jugadores en mejor forma del FC Barcelona. El canterano afronta el partido ante el Atalanta que cierra la liguilla de la Champions con ganas de redondear la actuación blaugrana con una victoria.

Balde abordó la actualidad barcelonista y se refirió a la denuncia que hizo por los insultos racistas recibidos en Getafe. Al respecto, el jugador afirmó que "la situación fue complicada, no sé que decir, por tres o cuatro personas que te insulten, no hay que generalizar, no hay que manchar la imagen por esto".

El lateral tiene claro que "debemos señalar a los que son. Estos insultos a mí no me afectan, lo dije porque había pasado. Que me llamen negro... soy negro y estoy orgulloso de serlo. El capitán del Getafe es negro... no hay nada que decir".

Del Atalanta sorprendió que no conociera a su técnico Gasperini, se lo tomó con buen humor, pero en su cabeza está "ganar a un gran rival, estamos en un gran momento, estamos con confianza y hay que ir a por los tres puntos".

Ansu Fati volverá

Sobre Ansu Fati, que está en la rampa de salida, comentó que "es uno de mis mejores amigos, comparto mucho tiempo con él, está en una situación complicada, pero lo más importante es que está animado con ganas de jugar. Volverá porque tiene un talento increíble".

Con Lamine lo tuvo más fácil y destacó que "está a un nivel increíble, es uno de los mejores del mundo, aunque también tiene mucho que mejorar y aprender"

Volviendo al partido, Balde puso el acento en que "estamos creando muchas ocasiones, no hacemos quizá tantos goles, pero no nos fijamos en esto, nos fijamos en ganar los partidos y los títulos. Hay que ganar más cosas".

Balde y Gerard Martín, los dos laterales zurdos del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Balde también habló del vestuario en el que recalcó que "somos un grupo joven, parezco un veterano, nos entendemos muy bien y compartimos muchas aficiones y bromas. Pasamos mucho tiempo juntos, esto es lo bueno del equipo"

A nivel personal apuntó que "mi primera temporada fue muy buena, a buen nivel, en la segunda tuve la lesión, no es fácil volver y desde el primer día jugarlo todo, es un proceso. No todos somos como Pedri o Lamine que tienen un talento increíble, Me siento muy bien, es una buena versión. Es un proceso para seguir mejorando y aprendiendo"

Además de Ansu Fati, otro de sus grandes amigos en el vestuario es Iñaki Peña. Sobre el alicantino dijo que ha acatado su suplencia y que "lo veo bien, la relación es muy buena, es de los más trabajadores del equipo. Es de los jugadores que están en el gimnasio pronto y es el último que se va. Como jugador de fútbol, sabes lo que puede pasar, lo importante es cómo reaccionas y te adaptas".

La precocidad de los jugadores que están saliendo en el equipo fue otra de las cuestiones y recordó que "yo solo tengo 21 años y parece que sea de los más veteranos. Nos estamos mal acostumbrando a que jugadores de 19 ó 20 años ya se les mida como jugadores importantes".

Podemos ganar la Champions

En cuanto a la Champions, se mostró ambicioso y convencido de que pueden ganar el torneo. "Tenemos un gran equipo para hacer grandes cosas, faltan muchos partidos, en Champions estamos bien y debemos pensar que la podemos ganar"

También se le cuestionó sobre las obras del Camp Nou y el posible clásico fuera de Barcelona, pero Balde dijo no estar al caso de cómo evolucionan las obras y solo piensa en ganar los próximos partidos.

Al Atalanta le tiene mucho respeto y quiere la victoria para acabar con muy buen sabor de boca esta liga de la Champions en la que el Barça solo perdió el partido inicial en Mónaco jugando con uno menos.